Ищете простой и вкусный рецепт , чтобы приготовить Тирамиссу? Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво делится рецептом невероятного Тирамиса, который легко приготовить на дому. Продолжайте читать, чтобы узнать, как приготовить Тирамиссу и поразить всех!

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Чтобы приготовить тирамису, смешайте эспрессо с Grand Marnier или Куантро. Обмакните половину печенья в эту смесь на несколько секунд (оно не должно размокнуть) и плотно выложите на дно большой стеклянной формы (20x30 см).

Для того, чтобы приготовить тирамису, сделайте крем из маскарпоне: с помощью ручного блендера или миксера с силиконовой насадкой взбейте сыр с ромом до однородности.

В другой миске на водяной бане взбейте желтки с 50 г сахара в пену, не позволяя им закипеть (взбивайте до 5 минут). Снимите с огня и сразу влейте в маскарпоне. Взбивайте до однородности.

Взбейте сливки с ванилью ручным блендером или насадкой-венчиком до средних пиков (3-4 минуты). Осторожно введите сливки в творожную смесь.

Взбивайте белки с солью на средне-высокой скорости до пены (примерно 1 минута). Увеличьте скорость и постепенно добавьте 50 г сахара. Взбивайте еще 4-5 минут до средних пиков и введите в крем маскарпоне.

Выложите половину крема маскарпоне равномерно на слой печенья.

Окуньте оставшиеся печенья в кофейную смесь и выложите сверху на крем, нажимая немного, чтобы слой был плотным. Накройте еще одним слоем крема маскарпоне, поставьте в холодильник без крышки на 2-3 часа.

Чтобы завершить приготовление тирамиса, посыпьте десерт через сито какао-порошком, вытрите форму и накройте пленкой. Поместите в холодильник на ночь.