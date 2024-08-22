Ищете простой и вкусный рецепт , чтобы приготовить Тирамиссу? Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво делится рецептом невероятного Тирамиса, который легко приготовить на дому. Продолжайте читать, чтобы узнать, как приготовить Тирамиссу и поразить всех!
Ингредиенты:
- Крепкий кофе (эспрессо) комнатной температуры – 300 мл
- Ликер Grand Marnier или Куантро (можно заменить апельсиновым фрешем) – 90 мл
- Печенье "дамские пальчики" (савоярди) - 40-45 шт.
- Сыр маскарпоне (холодной или комнатной температуры) - 450 г
- Темный ром (по желанию) – 60 мл
- Большие яйца (разделенные на белки и желтки) – 4 шт.
- Сахар (разделенный на две части) - 100 г
- Ванильный экстракт – 1/2 ч. л.
- Жирные сливки (30%) - 480 мл
- Соль – 1/8 ч. л.
- Какао-порошок
Способ приготовления:
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Чтобы приготовить тирамису, смешайте эспрессо с Grand Marnier или Куантро. Обмакните половину печенья в эту смесь на несколько секунд (оно не должно размокнуть) и плотно выложите на дно большой стеклянной формы (20x30 см).
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Для того, чтобы приготовить тирамису, сделайте крем из маскарпоне: с помощью ручного блендера или миксера с силиконовой насадкой взбейте сыр с ромом до однородности.
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В другой миске на водяной бане взбейте желтки с 50 г сахара в пену, не позволяя им закипеть (взбивайте до 5 минут). Снимите с огня и сразу влейте в маскарпоне. Взбивайте до однородности.
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Взбейте сливки с ванилью ручным блендером или насадкой-венчиком до средних пиков (3-4 минуты). Осторожно введите сливки в творожную смесь.
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Взбивайте белки с солью на средне-высокой скорости до пены (примерно 1 минута). Увеличьте скорость и постепенно добавьте 50 г сахара. Взбивайте еще 4-5 минут до средних пиков и введите в крем маскарпоне.
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Выложите половину крема маскарпоне равномерно на слой печенья.
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Окуньте оставшиеся печенья в кофейную смесь и выложите сверху на крем, нажимая немного, чтобы слой был плотным. Накройте еще одним слоем крема маскарпоне, поставьте в холодильник без крышки на 2-3 часа.
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Чтобы завершить приготовление тирамиса, посыпьте десерт через сито какао-порошком, вытрите форму и накройте пленкой. Поместите в холодильник на ночь.
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Подавайте с ягодами и мятой. Сохраняйте десерт в холодильнике до 3 дней. Теперь вы знаете, как приготовить Тирамиссу, который обрадует вас и ваших гостей!
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