Узнайте, как приготовить ванильное мороженое дома по простому рецепту от Максима Пустовита, участника МастерШеф, и наслаждайтесь вкусным летним десертом.

Что может быть вкуснее летом, чем мороженое ? Если вы хотите узнать, как приготовить ванильное мороженое самостоятельно, это совсем не сложно. Вам понадобится всего несколько ингредиентов, и вы сможете наслаждаться вкусным домашним десертом. Рецепт приготовления ванильного мороженого от Максима Пустовита, участника «МастерШеф» поможет вам создать этот замечательный десерт.

Ингредиенты:

Сливки (жирность 33-35%) – 1 л

Сахарная пудра – 170 г

Яичные желтки – 8 шт.

Стручки ванили – 2 шт.

Приготовление:

Разрежьте стручки ванили и извлеките из них семена с помощью острого ножа. Налейте сливки в кастрюлю, добавьте ванильные зерна и стручки. Нагревайте на среднем огне, помешивая, до появления первых пузырьков. Взбейте желтки с сахарной пудрой до получения густой массы. Постепенно вливайте часть теплого (не горячего) сливочного напитка в желтки постоянно перемешивая. Держите смесь на минимальном огне, постоянно помешивая, пока не загустеет. Как только это произойдет, снимите с огня и дайте остыть. Перелейте получившуюся массу в контейнер и охлаждайте в холодильнике в течение 6-8 часов, периодически перемешивая каждый час деревянной ложкой.

Теперь вы знаете, как приготовить ванильное мороженое дома. Это вкусное и освежающее лакомство станет отличным дополнением к вашему летнему меню. Наслаждайтесь своим домашним ванильным мороженым!

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