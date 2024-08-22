Кулинарная блогерка Юлия Микулич предложила украинцам рецепт простого в приготовлении и невероятно вкусного шоколадного пирога с творогом.
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 80 г
- ванильный сахар – 10 г
- растительное масло – 50 г
- какао-порошок - 20 г
- сода – 1/3 ч. л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 130 г
- молоко (теплое) - 120 г
- кофе растворимый – 1 ч.л.
Для приготовления творожной начинки просто взбиваем блендером до однородности:
- творог – 200 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана - 70 г
- сахар – 60 г
- ванильный сахар – 10 г
- крахмал кукурузный (или мука) – 1 ст.л.
Это количество ингредиентов рассчитано на небольшой пирог, кулинар использовала форму размером 25х15 см.
Чтобы приготовить тесто, сперва кофе растворяем в теплом молоке.
В миске взбиваем яйца с сахаром и ванилью до светлой массы. Следом добавляем растительное масло, какао-порошок и смешиваем до однородности. После этого добавляем муку с разрыхлителем и содой и замешиваем шоколадное тесто. В конце добавляем молоко с кофе и перемешиваем тесто до однородности.
Готовое тесто выкладываем в форму, оставляем только несколько столовых ложек для декора. На тесто выкладываем творожную массу, сверху оставшееся шоколадное тесто и зубочисткой делаем хаотический узор.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Время выпекания зависит от высоты и размера формы. Готовность проверяем зубочисткой.
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