Если вы любите творожные запеканки, то обязательно попробуйте приготовить такой пирог, в котором нежная творожная начинка идеально сочетается с шоколадным тестом.

Кулинарная блогерка Юлия Микулич предложила украинцам рецепт простого в приготовлении и невероятно вкусного шоколадного пирога с творогом.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

сахар – 80 г

ванильный сахар – 10 г

растительное масло – 50 г

какао-порошок - 20 г

сода – 1/3 ч. л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 130 г

молоко (теплое) - 120 г

кофе растворимый – 1 ч.л.

Для приготовления творожной начинки просто взбиваем блендером до однородности:

творог – 200 г

яйцо – 1 шт.

сметана - 70 г

сахар – 60 г

ванильный сахар – 10 г

крахмал кукурузный (или мука) – 1 ст.л.

Это количество ингредиентов рассчитано на небольшой пирог, кулинар использовала форму размером 25х15 см.

Чтобы приготовить тесто, сперва кофе растворяем в теплом молоке.

В миске взбиваем яйца с сахаром и ванилью до светлой массы. Следом добавляем растительное масло, какао-порошок и смешиваем до однородности. После этого добавляем муку с разрыхлителем и содой и замешиваем шоколадное тесто. В конце добавляем молоко с кофе и перемешиваем тесто до однородности.

Готовое тесто выкладываем в форму, оставляем только несколько столовых ложек для декора. На тесто выкладываем творожную массу, сверху оставшееся шоколадное тесто и зубочисткой делаем хаотический узор.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Время выпекания зависит от высоты и размера формы. Готовность проверяем зубочисткой.

Последние новости Украины:

Идеальное сочетание: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт сочного мяса со сливами.

Не жалейте сыра: рецепт ленивого хачапури на сковороде, готовится очень быстро.

Котлеты будут вкусными и сочными: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал простой рецепт.