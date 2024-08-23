Поскольку жара в Украине продолжается, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился с украинцами рецептом своей фирменной окрошки.

В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусную и полезную окрошку, которая поможет освежиться.

Главный секрет окрошки от судьи "Мастер Шеф" – это заливка, для которой Эктор Хименес-Браво использует айран + газированную минеральную воду.

Чтобы приготовить вкусную окрошку, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет такие ингредиенты:

куриное филе копченое – 200 г

огурец – 1 шт.

редис – 100 г

картофель (отварной) - 200 г

яйца (вареные вкрутую) - 2 шт.

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – по вкусу

хрен белый – 2 ст.л.

соль, перец, лимонный сок – по вкусу

айран - 500 г

газированная минеральная вода - 350 г

Вареные яйца "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сразу разделяет на желтки и белки.

Яичный белок и вареный картофель нарезаем мелкими кубиками, а копченое куриное филе, редис и огурец – тоненькой соломкой. Мелко нарезаем укроп, петрушку и зеленый лук.

Яичные желтки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перетирает до однородной массы с белым хреном, солью, молотым перцем и лимонным соком.

В большой миске или кастрюле смешиваем нарезанные белки, картофель, курицу, редис, огурец, зелень, добавляем желтковую массу и все перемешиваем. Заливаем айраном и газированной минеральной водой и еще раз хорошо все перемешиваем. Пробуем и при необходимости доводим до вкуса солью, лимонным соком или хреном.

Перед подачей даем окрошкк хорошо остыть в холодильнике. Для подачи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагает добавлять в окрошку сметану.

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