В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусную и полезную окрошку, которая поможет освежиться.
Главный секрет окрошки от судьи "Мастер Шеф" – это заливка, для которой Эктор Хименес-Браво использует айран + газированную минеральную воду.
Чтобы приготовить вкусную окрошку, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет такие ингредиенты:
- куриное филе копченое – 200 г
- огурец – 1 шт.
- редис – 100 г
- картофель (отварной) - 200 г
- яйца (вареные вкрутую) - 2 шт.
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – по вкусу
- хрен белый – 2 ст.л.
- соль, перец, лимонный сок – по вкусу
- айран - 500 г
- газированная минеральная вода - 350 г
Вареные яйца "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сразу разделяет на желтки и белки.
Яичный белок и вареный картофель нарезаем мелкими кубиками, а копченое куриное филе, редис и огурец – тоненькой соломкой. Мелко нарезаем укроп, петрушку и зеленый лук.
Яичные желтки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перетирает до однородной массы с белым хреном, солью, молотым перцем и лимонным соком.
В большой миске или кастрюле смешиваем нарезанные белки, картофель, курицу, редис, огурец, зелень, добавляем желтковую массу и все перемешиваем. Заливаем айраном и газированной минеральной водой и еще раз хорошо все перемешиваем. Пробуем и при необходимости доводим до вкуса солью, лимонным соком или хреном.
Перед подачей даем окрошкк хорошо остыть в холодильнике. Для подачи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагает добавлять в окрошку сметану.
Последние новости Украины:
Тесто для вареников получится идеальным: Хименес-Браво дал рецепт, который вы полюбите.
Оригинальнее омлета: рецепт вкусного завтрака за 10 минут.
Омлет с интересным ингредиентом за 5 минут: Хименес-Браво поделился любимым рецептом.