По этому рецепту жареные пирожки всегда получаются вкусными и мягкими, с аппетитной корочкой, а начинку можете выбирать любую по своему вкусу.

На своей странице в Instagram украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан показала, как приготовить вкуснейшие жареные пирожки с яйцом и зеленью.

"Вообще это тесто можно использовать, чтобы приготовить пирожки с любой начинкой. Я люблю делать с яйцом и зеленью, капустой, картофелем, печенью и мясом", – рассказала кулинар.

Чтобы приготовить идеальное тесто для пирожков, нам понадобится:

кефир – 420 г

дрожжи сухие – 11 г

мука – 700 г

яйца – 2 шт.

растительное масло – 2 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

соль – по вкусу

Для начинки на этот раз блогерка взяла такие ингредиенты:

яйца вареные – 5 шт.

зеленый лук и укроп – большой пучок

соль и перец – по вкусу

растительное масло – 2 ст.л.

Сначала в миске смешиваем до однородности кефир с яйцами, растительным маслом, сахаром и дрожжами. Далее постепенно добавляем муку, где-то внутри процесса также добавляем соль и вымешиваем тесто сначала в миске, а затем на припыленном мукой столе.

У нас получится мягкое и эластичное тесто, кладем его в миску, смазанную растительным маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем на час, чтобы оно выросло примерно вдвое.

Для начинки укроп и лук мелко нарезаем и складываем в миску, добавляем соль, перец, растительное масло, перемешиваем и немного прижимаем зелень толкушкой или дном стакана. Вареные яйца нарезаем мелкими кубиками и смешиваем с зеленью.

Когда тесто подошло, делим его на небольшие части и формируем пирожки. Жарим на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла на среднем огне примерно по 5-6 минут с каждой стороны, при этом после переворачивания пирожков накрываем сковородку крышкой.

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