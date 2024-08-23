Вместо обычных яблочных пирогов или шарлотки попробуйте этот простой рецепт – получается невероятно вкусно, ароматно и с максимальным количеством начинки.

Кулинарная блогерка Юлия Сенич у себя в Instagram показала, как приготовить вкусный и ароматный яблочный хлебчик, почти полностью состоящий из начинки.

"Хлебец получается влажный и очень ароматный! Для тех, кто любит «сухую» выпечку, по типу печенья – не готовьте, или добавляйте больше муки, но это уже получится кекс)», – пояснила кулинар.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

яблоки ~ 800 г

яйца – 3 шт.

мука – 70 г

молоко (комнатной температуры) – 100 г

сливочное масло или растительное масло – 20 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сахар – 50-70 г (по вкусу)

ванильный сахар или корица для аромата

+ немного сливочного масла на верх кекса

Яйца миксером или веничком взбиваем до пышной пены. Добавляем молоко, растопленное сливочное масло или растительное масло и перемешиваем. Добавляем сахар, просеянную муку, разрыхлитель, ванильный сахар или корицу и перемешиваем до однородности.

Яблоки нарезаем на тонкие слайсы, по желанию чистим их от кожуры.

Форму застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом. Слайсы яблок выкладываем в форму слоями, поливая каждый небольшим количеством теста. Сверху добавляем несколько кусочков сливочного масла и присыпаем хлебчик корицей или ванильным сахаром.

Выпекать такой яблочный хлеб нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35-45 минут. Готовый пирог по желанию посыпаем сахарной пудрой.

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