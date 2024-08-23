Кулинарная блогерка Юлия Сенич у себя в Instagram показала, как приготовить вкусный и ароматный яблочный хлебчик, почти полностью состоящий из начинки.
"Хлебец получается влажный и очень ароматный! Для тех, кто любит «сухую» выпечку, по типу печенья – не готовьте, или добавляйте больше муки, но это уже получится кекс)», – пояснила кулинар.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яблоки ~ 800 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 70 г
- молоко (комнатной температуры) – 100 г
- сливочное масло или растительное масло – 20 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сахар – 50-70 г (по вкусу)
- ванильный сахар или корица для аромата
- + немного сливочного масла на верх кекса
Яйца миксером или веничком взбиваем до пышной пены. Добавляем молоко, растопленное сливочное масло или растительное масло и перемешиваем. Добавляем сахар, просеянную муку, разрыхлитель, ванильный сахар или корицу и перемешиваем до однородности.
Яблоки нарезаем на тонкие слайсы, по желанию чистим их от кожуры.
Форму застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом. Слайсы яблок выкладываем в форму слоями, поливая каждый небольшим количеством теста. Сверху добавляем несколько кусочков сливочного масла и присыпаем хлебчик корицей или ванильным сахаром.
Выпекать такой яблочный хлеб нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35-45 минут. Готовый пирог по желанию посыпаем сахарной пудрой.
Последние новости Украины:
Идеальное сочетание: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт сочного мяса со сливами.
Не жалейте сыра: рецепт ленивого хачапури на сковороде, готовится очень быстро.
Котлеты будут вкусными и сочными: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал простой рецепт.