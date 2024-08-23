В этот раз на своей странице в Instagram победительница тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алина Бурик показала, как приготовить быстрый медовик.
Этот десерт готовится очень просто, с ним справится даже новичок на кухне, а получается медовик невероятно ароматным и вкусным.
Для приготовления ленивого медовика "Мастер Шеф" Алина Бурик берет следующие ингредиенты:
- мед - 200 г
- сахар – 200 г
- яйца – 4 шт.
- сметана - 250 г
- сода пищевая – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- корица – 1 ст.л.
- мука – 500 г
- орехи (грецкие или другие по желанию) – 50 г
- сливочное масло для смазывания формы
Сначала в миске "Мастер Шеф" Алина Бурик миксером взбивает яйца с сахаром и медом. Далее добавляем сметану, разрыхлитель, соду, корицу и снова взбиваем массу до однородности.
После этого "Мастер Шеф" Алина Бурик добавляет муку и снова взбивает и замешивает тесто до однородности. Готовое тесто имеет консистенцию густой сметаны.
Форму для выпекания "Мастер Шеф" Алина Бурик смазывает сливочным маслом и немного присыпает мукой. Выкладываем тесто в форму, а сверху посыпаем измельченными орешками (но не очень мелко).
Выпекать ленивый меловик нужно сначала в разогретой до 150 градусов духовке в течение 45 минут, а затем поднимаем температуру до 200 градусов и выпекаем еще примерно 15 минут. Готовность можно проверить с помощью зубочистки.
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