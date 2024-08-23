Если у вас нет времени и сил возиться с приготовлением обычного медовика, то победительница "Мастер Шеф - 13" Алина Бурик предложила более простой вариант.

В этот раз на своей странице в Instagram победительница тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алина Бурик показала, как приготовить быстрый медовик.

Этот десерт готовится очень просто, с ним справится даже новичок на кухне, а получается медовик невероятно ароматным и вкусным.

Для приготовления ленивого медовика "Мастер Шеф" Алина Бурик берет следующие ингредиенты:

мед - 200 г

сахар – 200 г

яйца – 4 шт.

сметана - 250 г

сода пищевая – 1 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

корица – 1 ст.л.

мука – 500 г

орехи (грецкие или другие по желанию) – 50 г

сливочное масло для смазывания формы

Сначала в миске "Мастер Шеф" Алина Бурик миксером взбивает яйца с сахаром и медом. Далее добавляем сметану, разрыхлитель, соду, корицу и снова взбиваем массу до однородности.

После этого "Мастер Шеф" Алина Бурик добавляет муку и снова взбивает и замешивает тесто до однородности. Готовое тесто имеет консистенцию густой сметаны.

Форму для выпекания "Мастер Шеф" Алина Бурик смазывает сливочным маслом и немного присыпает мукой. Выкладываем тесто в форму, а сверху посыпаем измельченными орешками (но не очень мелко).

Выпекать ленивый меловик нужно сначала в разогретой до 150 градусов духовке в течение 45 минут, а затем поднимаем температуру до 200 градусов и выпекаем еще примерно 15 минут. Готовность можно проверить с помощью зубочистки.

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