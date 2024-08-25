Сжигание опавших листьев – это не просто неприятно, но и вредит окружающей среде. В этом году попытайтесь обойтись без этого "экологического греха" и вместо того, чтобы курить листья, используйте его для компоста. Это не только экологичный выбор, но и отличный способ получить натуральное удобрение для вашего сада или огорода.
Вот как это сделать:
- Соберите опавшие листья – лучше использовать листья разных пород деревьев, но даже один вид подойдет.
- Измельчите листья – чем меньше кусочки, тем быстрее они разложатся.
- Смешайте измельченные листья с землей, навозом или готовым компостом в соотношении 2:1. Можно добавить также кухонные отходы, скошенную траву или азотные удобрения.
- Образуйте слои не толще 15 см и время от времени перемешивайте компост, чтобы обеспечить доступ кислорода.
Процесс компостирования длится несколько этапов:
- Разогрев – бактерии активно разлагают материалы.
- Разложение – образуются стойкие вещества, превращающиеся в гумус.
- Созревание – компост становится готовым к использованию в качестве удобрения.
Закладывайте компост в грунт на глубину 7-10 см. Таким образом, вы не только правильно утилизируете листья, но и обогащаете почву для ваших растений.
Интересные факты об опавших листьях:
Покрывая землю, как ковер, опавшие листья защищают почву от промерзания. Опавшие листья создают условия для развития почвенной микрофлоры и фауны. В нем зимуют и защищаются от морозов разные насекомые: божьи коровки, жужелицы, муравьи и т.д.
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