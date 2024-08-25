Узнайте, как превратить опавшие листья в полезное удобрение для вашего сада с помощью простого процесса компостирования.

Сжигание опавших листьев – это не просто неприятно, но и вредит окружающей среде. В этом году попытайтесь обойтись без этого "экологического греха" и вместо того, чтобы курить листья, используйте его для компоста. Это не только экологичный выбор, но и отличный способ получить натуральное удобрение для вашего сада или огорода.

Вот как это сделать:

Соберите опавшие листья – лучше использовать листья разных пород деревьев, но даже один вид подойдет. Измельчите листья – чем меньше кусочки, тем быстрее они разложатся. Смешайте измельченные листья с землей, навозом или готовым компостом в соотношении 2:1. Можно добавить также кухонные отходы, скошенную траву или азотные удобрения. Образуйте слои не толще 15 см и время от времени перемешивайте компост, чтобы обеспечить доступ кислорода.

Процесс компостирования длится несколько этапов:

Разогрев – бактерии активно разлагают материалы.

– бактерии активно разлагают материалы. Разложение – образуются стойкие вещества, превращающиеся в гумус.

– образуются стойкие вещества, превращающиеся в гумус. Созревание – компост становится готовым к использованию в качестве удобрения.

Закладывайте компост в грунт на глубину 7-10 см. Таким образом, вы не только правильно утилизируете листья, но и обогащаете почву для ваших растений.