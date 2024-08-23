Ресторатор, музыкант и муж Нади Дорофеевой Миша Кацурин поделился рецептом невероятно вкусного завтрака, на приготовление которого уйдет всего 15 минут.

Миша Кацурин на своей странице в Instagram показал, как приготовить яйца по-турецки – это довольно просто и быстро, а в результате получается нереально вкусный завтрак.

На одну порцию яиц по-турецки нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца – 2 шт.

йогурт греческий 10% – 200 г

укроп – небольшой пучок

чеснок – несколько зубчиков

цедра и сок лимона

соль – по вкусу

оливки крупные зеленые (без косточек)

помидоры - несколько штук (или ветка черри)

оливковое масло

хлеб или булочка

Также для этого рецепта Миша Кацурин готовит сливочное чили-масло. Нам понадобится 200 г сливочного маста и хлопья перца чили, сколько не страшно. Для завтрака используем лишь несколько ложечек такого масла, а остальное потом можно добавлять в любые блюда.

К греческому йогурту Миша Кацурин добавляет цедру и сок лимона, тертый чеснок, соль, мелко нарезанный укроп и немного оливкового масла.

Чтобы приготовить чили-масло, в сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем хлопья чили, перемешиваем и отставляем.

Яйца Миша Кацурин готовит пашот: доводит воду до кипения, добавляет несколько столовых ложек уксуса, соль, осторожно выбивает яйца и варит примерно 4 минуты. Важно, чтобы желток остался редким.

На разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем помидоры и оливки, добавляем по вкусу соль и немного сахара.

На тарелку Миша Кацурин выкладывает йогурт, на него два яйца пашот, сверху жареные помидоры с оливками, немного чили-масла и подает завтрак с кусочком поджаренного хлеба.

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