Миша Кацурин на своей странице в Instagram показал, как приготовить яйца по-турецки – это довольно просто и быстро, а в результате получается нереально вкусный завтрак.
На одну порцию яиц по-турецки нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- йогурт греческий 10% – 200 г
- укроп – небольшой пучок
- чеснок – несколько зубчиков
- цедра и сок лимона
- соль – по вкусу
- оливки крупные зеленые (без косточек)
- помидоры - несколько штук (или ветка черри)
- оливковое масло
- хлеб или булочка
Также для этого рецепта Миша Кацурин готовит сливочное чили-масло. Нам понадобится 200 г сливочного маста и хлопья перца чили, сколько не страшно. Для завтрака используем лишь несколько ложечек такого масла, а остальное потом можно добавлять в любые блюда.
К греческому йогурту Миша Кацурин добавляет цедру и сок лимона, тертый чеснок, соль, мелко нарезанный укроп и немного оливкового масла.
Чтобы приготовить чили-масло, в сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем хлопья чили, перемешиваем и отставляем.
Яйца Миша Кацурин готовит пашот: доводит воду до кипения, добавляет несколько столовых ложек уксуса, соль, осторожно выбивает яйца и варит примерно 4 минуты. Важно, чтобы желток остался редким.
На разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем помидоры и оливки, добавляем по вкусу соль и немного сахара.
На тарелку Миша Кацурин выкладывает йогурт, на него два яйца пашот, сверху жареные помидоры с оливками, немного чили-масла и подает завтрак с кусочком поджаренного хлеба.
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