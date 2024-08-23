Владельцы дачных участков всегда стремятся к идеальному газону , но иногда он начинает желтеть. Чтобы сохранить травяной покров зеленым и здоровым, важно понять, почему желтеет газон и знать, как сделать газон снова зеленым.
Почему желтеет газон
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Чрезмерная стрижка травы Одной из причин желтения газона может быть чрезмерная стрижка травы. Эксперты советуют избегать стрижки газона слишком кратко, особенно летом. Когда трава стрижется слишком коротко, ее рост замедляется, и без достаточного количества удобрений ростки могут пожелтеть и погибнуть. Чтобы решить эту проблему, нужно знать, как сделать газон снова зеленым.
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Другой причиной, почему желтеет газон, является дефицит удобрений . Для здорового роста газона важно регулярно подпитывать его в разные сезоны года. Недостаточное количество удобрений или неправильное время их внесения может привести к желтению травы. Если вы заметили, что газон желтеет из-за нехватки удобрений, узнайте, как сделать газон снова зеленым, используя правильную подкормку.
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Недостаток полива Газон также может желтеть из-за недостаточного полива. Трава нуждается в регулярном поливе, но его не следует осуществлять в час пик солнечной активности, поскольку вода быстро испаряется, что негативно влияет на траву. Понимание, как сделать газон снова зеленым, включает в себя регулярный полив в правильное время.
Как сделать газон снова зеленым
Чтобы спасти пожелтевший газон и узнать, как сделать газон снова зеленым, сначала определите причину проблемы. Если газон пострадал от действия животных, разместите ограждение. Если проблема в недостаточном поливе, начните поливать траву регулярно. Если траву постригли слишком коротко, дайте ей время восстановиться. В любом случае, не забывайте о подкормке газона, чтобы способствовать возобновлению роста ростков и сделать газон снова зеленым.
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