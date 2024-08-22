Синоптики предупредили украинцев об изменении погоды и рассказали, где жаркая погода останется.

Погода в нескольких регионах Украины изменится в сторону похолодания и грозовых дождей.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Самая низкая ночная температура 22 августа будет на уровне +16 градусов, самая высокая дневная достигнет +36 градусов.

В Западных областях будет облачно, ожидаются дожди и грозы. Ночная температура воздуха ожидается на уровне +19+17 градусов, дневная +23+25.

В северной части страны прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, местами облачно. Ночная температура воздуха достигнет отметки +19+17 градусов, днем синоптики прогнозируют +26+31.

В центре Украины будет облачно, осадки не ожидаются, местами ожидается небольшой дождь и грозы. Ночью температура воздуха достигнет отметки +21+19 градусов, днем +33+35 градусов.

В Южных областях Украины ожидается переменная облачность с небольшим дождем, синоптики прогнозируют грозовые дожди.

Температура воздуха ночью достигнет +22+20 градусов, днем +34+36 градусов.

На Востоке синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и грозы. Ночная температура воздуха будет на отметке +22+20 градусов, днем +33+36 градусов.

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