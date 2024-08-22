Представители этих знаков зодиака , как правило, невероятно требовательны к себе, то есть им нужно постоянное внимание, и они считают, что мир вращается вокруг них.

Некоторые люди рождаются с дерзостью, так же, как некоторые знаки Зодиака рождаются королевами драмы, в то время как другие очень серьёзны, просто у некоторых людей это в крови.

Люди могут быть дерзкими по разным причинам, но из всех людей, с которыми я сталкивалась, которые были абсолютными королевами дерзости, обычно это происходило потому, что они не получали того, чего хотели.

1. ОВЕН (21 марта - 19 апреля)

Овен очень дерзкий, пытается ли он это делать или нет. Ей нравится быть в центре внимания, а с популярностью приходит немного драмы. Она определенно не в статусе королевы драмы, но она близка к этому.

Овен дерзок, когда дело касается общения с другими. Когда она гуляет с друзьями или наслаждается выходными, она не хочет иметь дело с другими людьми, которые пытаются ее принизить.

Она дерзкая в основном из-за необходимости.

2. БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Близнецы дерзкие, когда не получают то, что хотят. Ей нравится, когда все складывается в ее пользу, но поскольку это, очевидно, происходит не всегда, она может стать немного дерзкой.

Близнецы не всегда умеют контролировать свои эмоции, поэтому их дерзость просто приводит к драме. Когда ее друзья приземляют ее, она может превратиться в королеву драмы.

3. ЛЕВ (23 июля - 22 августа)

Лео — королева дерзости, если для этого когда-либо существовало название. Ей нравится быть в центре внимания, и иногда это внимание может ударить ей прямо в голову.

Как и Близнецы, она привыкла добиваться своего, что только создает проблемы для всех вокруг нее. Она не может не быть слишком дерзкой, потому что для нее это просто Лев, который есть Лев.

4. СКОРПИОН (23 окт. - 21 нояб.)

Скорпион ненавидит , когда ее называют дерзкой, но именно такой она и является. У нее много мнений, и она любит быть всегда правой, но когда она не права, она не может с этим смириться.

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