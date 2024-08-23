Чтобы приготовить очень рыхлые пончики к борщу, важно правильно просеять муку и дать тесту достаточно времени на подход. Золотая хрустящая корочка и нежная мякоть сделают ваш борщ еще вкуснее.
Ольга Рябенко, суперфиналистка 12 сезона "Мастер Шеф" и кулинарная блоггерша, поделилась рецептом, как приготовить очень рыхлые пончики к борщу. Этот ароматный чесночный хлебчик станет отличным дополнением к вашему национальному блюду.
Ингредиенты для теста:
- 7 г сухих или 21 г живых дрожжей
- 300 мл теплого молока
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли (без горки)
- 50 мл масла или масла
- 430 г муки
- 1 яйцо для теста
- 1 яйцо для смазки
Для чесночного соуса:
- 2-3 зубчика чеснока
- 2 ст. л. воды
- 2 ст. л. масла
- Соль, перец по вкусу
- Укроп
Способ приготовления:
- Чтобы приготовить очень рыхлые пончики к борщу, смешайте все ингредиенты в миске или чаше комбайна и тщательно вымесите тесто.
- Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте и оставьте подходить на 1,5 часа в теплое место.
- После того, как тесто поднялось, разделите его на равные части соответствующего размера. Сформируйте шарики и выложите их в форму. Снова накройте и дайте подойти еще 30 минут в теплом месте.
- Когда пышки подошли и соединились между собой, смажьте их яйцом и выпекайте при температуре 180°C в течение 20 минут. Полученные пончики будут очень рыхлые и идеально подходят к борщу.
- Для соуса смешайте все ингредиенты и смажьте им горячие пончики. Они впитают соус и приобретут неповторимый вкус и аромат. Теперь вы знаете, как приготовить очень рыхлые пончики к борщу, которые точно не оставят вас равнодушными.
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