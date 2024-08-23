Чтобы приготовить очень рыхлые пончики к борщу, важно правильно просеять муку и дать тесту достаточно времени на подход. Золотая хрустящая корочка и нежная мякоть сделают ваш борщ еще вкуснее.

Ольга Рябенко, суперфиналистка 12 сезона "Мастер Шеф" и кулинарная блоггерша, поделилась рецептом, как приготовить очень рыхлые пончики к борщу. Этот ароматный чесночный хлебчик станет отличным дополнением к вашему национальному блюду.

Ингредиенты для теста:

  • 7 г сухих или 21 г живых дрожжей
  • 300 мл теплого молока
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли (без горки)
  • 50 мл масла или масла
  • 430 г муки
  • 1 яйцо для теста
  • 1 яйцо для смазки

Для чесночного соуса:

  • 2-3 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. воды
  • 2 ст. л. масла
  • Соль, перец по вкусу
  • Укроп

тесто

Способ приготовления:

  1. Чтобы приготовить очень рыхлые пончики к борщу, смешайте все ингредиенты в миске или чаше комбайна и тщательно вымесите тесто.
  2. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте и оставьте подходить на 1,5 часа в теплое место.
  3. После того, как тесто поднялось, разделите его на равные части соответствующего размера. Сформируйте шарики и выложите их в форму. Снова накройте и дайте подойти еще 30 минут в теплом месте.
  4. Когда пышки подошли и соединились между собой, смажьте их яйцом и выпекайте при температуре 180°C в течение 20 минут. Полученные пончики будут очень рыхлые и идеально подходят к борщу.
  5. Для соуса смешайте все ингредиенты и смажьте им горячие пончики. Они впитают соус и приобретут неповторимый вкус и аромат. Теперь вы знаете, как приготовить очень рыхлые пончики к борщу, которые точно не оставят вас равнодушными.

универсальный рецепт теста

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