Узнайте, как приготовить очень рыхлые пончики к борщу по рецепту Ольги Рябенко, суперфиналистки "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить очень рыхлые пончики к борщу, важно правильно просеять муку и дать тесту достаточно времени на подход. Золотая хрустящая корочка и нежная мякоть сделают ваш борщ еще вкуснее.

Ольга Рябенко, суперфиналистка 12 сезона "Мастер Шеф" и кулинарная блоггерша, поделилась рецептом, как приготовить очень рыхлые пончики к борщу. Этот ароматный чесночный хлебчик станет отличным дополнением к вашему национальному блюду.

Ингредиенты для теста:

7 г сухих или 21 г живых дрожжей

300 мл теплого молока

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли (без горки)

50 мл масла или масла

430 г муки

1 яйцо для теста

1 яйцо для смазки

Для чесночного соуса:

2-3 зубчика чеснока

2 ст. л. воды

2 ст. л. масла

Соль, перец по вкусу

Укроп

Способ приготовления:

Чтобы приготовить очень рыхлые пончики к борщу, смешайте все ингредиенты в миске или чаше комбайна и тщательно вымесите тесто. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте и оставьте подходить на 1,5 часа в теплое место. После того, как тесто поднялось, разделите его на равные части соответствующего размера. Сформируйте шарики и выложите их в форму. Снова накройте и дайте подойти еще 30 минут в теплом месте. Когда пышки подошли и соединились между собой, смажьте их яйцом и выпекайте при температуре 180°C в течение 20 минут. Полученные пончики будут очень рыхлые и идеально подходят к борщу. Для соуса смешайте все ингредиенты и смажьте им горячие пончики. Они впитают соус и приобретут неповторимый вкус и аромат. Теперь вы знаете, как приготовить очень рыхлые пончики к борщу, которые точно не оставят вас равнодушными.

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