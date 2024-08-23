Если вы ищете, что еще вкусного можно приготовить из баклажанов, то обязательно попробуйте этот рецепт – салат получается невероятно вкусным и ароматным.

Кулинарная блогерка, авторка книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить оригинальный салат с томатами и баклажанами в грузинском стиле.

"Оооочень вкусный!!! Вы должны попробовать!", - советует блогерка.

Для приготовления салата с баклажанами и помидорами в грузинском стиле нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

помидоры – 3-4 шт.

чеснок – 2 зуб.

орехи грецкие - 70 г

кинза или петрушка - пол пучка

сметана – несколько столовых ложек

соль – по вкусу

хмели-суннели – 1 ч.л.

Баклажаны чистим от кожуры (можно не полностью срезать кожуру, а полосками, оставив часть, тогда баклажан лучше будет держать форму), нарезаем тоненькими полукольцами и просушиваем от лишней влаги с помощью бумажных полотенец.

Нарезанные баклажаны обжариваем до золотистости удобным для вас способом – можно, как всегда, на сковороде с небольшим количеством растительного масла, или в мультипечи, тогда можно без добавления масла.

Помидоры нарезаем дольками, мелко нарезаем кинзу или петрушку, чеснок выжимаем через пресс или натираем на терке.

Когда баклажаны немного остынут, добавляем к ним помидоры, зелень, чеснок, измельченные грецкие орехи, заправляем сметаной, солью и хмели-сунели. Хорошо все перемешиваем – и салат с грузинскими нотками готов.

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