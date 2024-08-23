Звезды кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Вадим Бжезинский собрались вместе, чтобы научить украинцев готовить вкусную и сочную шаурму с курицей.
В расчете на две большие шаурмы звезды "Мастер Шеф" берут следующие ингредиенты:
- лаваш - 2 шт.
- филе куриного бедра – 500 г
- капуста пекинская – 0,5 шт.
- помидор – 1 шт.
- огурец – 1 шт.
- лук синий – 1 шт.
Для маринада смешиваем до однородности:
- йогурт белый густой – 100 г
- соль – 1 ч.л.
- сок одного лимона
- зира, чили, черный перец, сушеный чеснок – по 0,5 ч.л.
- кинза – 3 веточки (мелко нарезаем ее)
Для томатного соуса берем:
- томаты в собственном соке – 125 г
- томатная паста - 1 ч.л.
- масло оливковое – 1 ст.л.
- черный перец, сушеный чеснок, орегано, базилик, розмарин – по 0,5 ч.л.
- соль, сахар, сушеный лук – по 1 ч.л.
Для приготовления йогуртового соуса звезды "Мастер Шеф" использовали:
- йогурт белый густой – 100 г
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- сок одного лимона
- фенхель сушеный – 0,5 ч.л.
К мясу звезды "Мастер Шеф" добавляют маринад, хорошо перемешивают и оставляют мариноваться на 20-30 минут, а затем замаринованное филе бедра обжаривают до готовности на открытом огне.
Готовим томатный и йогуртовый соусы, просто смешивая ингредиенты до однородности. Капусту "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Пава шинкуют, тоненько нарезают огурец, помидор и лук.
Лаваш смазываем обоими соусами, выкладываем на него жареное мясо, можно, как на видео, сразу снимать его с шампура на лаваш, добавляем нарезанные овощи, складываем две шаурмы и обжариваем их на решетке до аппетитной корочки.
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