Звезды кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Вадим Бжезинский собрались вместе, чтобы научить украинцев готовить вкусную и сочную шаурму с курицей.

В расчете на две большие шаурмы звезды "Мастер Шеф" берут следующие ингредиенты:

  • лаваш - 2 шт.
  • филе куриного бедра – 500 г
  • капуста пекинская – 0,5 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • огурец – 1 шт.
  • лук синий – 1 шт.

Для маринада смешиваем до однородности:

  • йогурт белый густой – 100 г
  • соль – 1 ч.л.
  • сок одного лимона
  • зира, чили, черный перец, сушеный чеснок – по 0,5 ч.л.
  • кинза – 3 веточки (мелко нарезаем ее)

шаурма

Для томатного соуса берем:

  • томаты в собственном соке – 125 г
  • томатная паста - 1 ч.л.
  • масло оливковое – 1 ст.л.
  • черный перец, сушеный чеснок, орегано, базилик, розмарин – по 0,5 ч.л.
  • соль, сахар, сушеный лук – по 1 ч.л.

Для приготовления йогуртового соуса звезды "Мастер Шеф" использовали:

  • йогурт белый густой – 100 г
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • сок одного лимона
  • фенхель сушеный – 0,5 ч.л.

шаурма

К мясу звезды "Мастер Шеф" добавляют маринад, хорошо перемешивают и оставляют мариноваться на 20-30 минут, а затем замаринованное филе бедра обжаривают до готовности на открытом огне.

Готовим томатный и йогуртовый соусы, просто смешивая ингредиенты до однородности. Капусту "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Пава шинкуют, тоненько нарезают огурец, помидор и лук.

Лаваш смазываем обоими соусами, выкладываем на него жареное мясо, можно, как на видео, сразу снимать его с шампура на лаваш, добавляем нарезанные овощи, складываем две шаурмы и обжариваем их на решетке до аппетитной корочки.

Последние новости Украины:

Идеальное сочетание: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт сочного мяса со сливами.

Не жалейте сыра: рецепт ленивого хачапури на сковороде, готовится очень быстро.

Котлеты будут вкусными и сочными: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал простой рецепт.