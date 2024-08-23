Бессменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и победитель одного из сезонов шоу Вадим Бжезинский (Пава) поделились рецептом вкуснейшей шаурмы.

Звезды кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Вадим Бжезинский собрались вместе, чтобы научить украинцев готовить вкусную и сочную шаурму с курицей.

В расчете на две большие шаурмы звезды "Мастер Шеф" берут следующие ингредиенты:

лаваш - 2 шт.

филе куриного бедра – 500 г

капуста пекинская – 0,5 шт.

помидор – 1 шт.

огурец – 1 шт.

лук синий – 1 шт.

Для маринада смешиваем до однородности:

йогурт белый густой – 100 г

соль – 1 ч.л.

сок одного лимона

зира, чили, черный перец, сушеный чеснок – по 0,5 ч.л.

кинза – 3 веточки (мелко нарезаем ее)

Для томатного соуса берем:

томаты в собственном соке – 125 г

томатная паста - 1 ч.л.

масло оливковое – 1 ст.л.

черный перец, сушеный чеснок, орегано, базилик, розмарин – по 0,5 ч.л.

соль, сахар, сушеный лук – по 1 ч.л.

Для приготовления йогуртового соуса звезды "Мастер Шеф" использовали:

йогурт белый густой – 100 г

дижонская горчица – 1 ч.л.

соль – по вкусу

сок одного лимона

фенхель сушеный – 0,5 ч.л.

К мясу звезды "Мастер Шеф" добавляют маринад, хорошо перемешивают и оставляют мариноваться на 20-30 минут, а затем замаринованное филе бедра обжаривают до готовности на открытом огне.

Готовим томатный и йогуртовый соусы, просто смешивая ингредиенты до однородности. Капусту "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Пава шинкуют, тоненько нарезают огурец, помидор и лук.

Лаваш смазываем обоими соусами, выкладываем на него жареное мясо, можно, как на видео, сразу снимать его с шампура на лаваш, добавляем нарезанные овощи, складываем две шаурмы и обжариваем их на решетке до аппетитной корочки.

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