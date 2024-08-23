В 2024 году штраф за это нарушение составляет 510 гривен, как для водителя, так и для пассажира.

Езда без шлема на скутере и мотоцикле карается штрафами в Украине. Мотороллеры, мопеды и мотоциклы часто становятся участниками ДТП. В случае аварии наиболее уязвимой частью тела является голова, и отсутствие защиты может критически снизить шансы на спасение. Именно поэтому ношение защитного снаряжения является не просто рекомендацией, а строгим требованием.

Водителям, не использующим шлем, грозят штрафы. Стало известно, какой штраф грозит водителям.

Современные шлемы не только обеспечивают защиту, но и могут быть стильными, дополняя образ водителя. Поэтому, кроме избегания штрафов, ношение шлема повышает комфорт и безопасность на дороге.

Защитный шлем значительно увеличивает шансы на безопасность водителя и пассажира, уменьшая вероятность трагических последствий в ДТП. В Украине езда на мотоцикле или скутере без шлема карается штрафом. В 2024 году штраф за это нарушение составляет 510 гривен, как для водителя, так и для пассажира. Если оба не используют шлемы, сумма штрафа удваивается до 1020 гривен.

Штраф за отсутствие шлема не зависит от типа двухколесного транспортного средства, поэтому соблюдение правил обязательно как для водителей мотоциклов, так и скутеров.

Скутеры, как и другие моторизованные двухколесные средства, предназначены для передвижения по общественным дорогам. Даже короткие поездки, например поход в магазин или на работу, требуют использования защитного снаряжения. Есть стильные модели шлемов, которые могут стать дополнением к образу водителя. В противном случае водитель рискует получить штраф от патрульной полиции, а в случае повторного нарушения – санкции будут увеличены.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам хотят ужесточить наказание за игнорирование "скорых" и пожарных.

Как сообщала Politeka, на некоторых рынках или магазинах можно получить штраф.

Также писала Politeka, украинцам "светят" штрафы за сжигание травы и огонь в лесу.