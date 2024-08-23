В Украине 23 августа ожидается сухая и жаркая погода.

Температура воздуха в Украине в пятницу, 23 августа, будет колебаться от +24 до +35 °C.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Она прогнозирует, что в южных, восточных и центральных областях будет сильная жара с температурой до +35 °C.

В западных, северных регионах, Винницкой области, а также в частях Черкасщины и Полтавщины будет немного прохладнее — от +24 °C до +29 °C.

В большинстве областей Украины осадков не предполагается, однако вечером на Донетчине возможны кое-где дожди с грозой.

23 августа в Киеве ясно, без осадков. Во Львове утром и днем ​​будет облачно, потом будет солнечно, дожди не ожидаются.

В Харькове будет ясно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве будет на уровне +28 днем ​​и +20 ночью. Во Львове - +26 днем ​​и +14 ночью. В Харькове +35 днем ​​и +22 ночью. В Одессе +34 днем ​​и +24 ночью.

24 августа ожидается повышение температуры до +29 °C. Жара будет продолжаться до конца августа, а в начале сентября можно ожидать относительного похолодания.



Ранее Укргидрометцентр сообщал, что до конца августа снижение температуры не ожидается, данная аномальная жара обусловлена ​​поступившей из Африки тепловой волной.

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