Жюльен – это невероятно вкусная и сочная порционная запеканка с грибами, курицей и сливками под аппетитной сырной корочкой.

Своим рецептом идеального жульена на своей странице в Instagram поделился украинский кулинарный блогер Алекс Миль – блюдо получается очень вкусным и питательным.

Чтобы приготовить вкусный жульен с курицей и грибами, нам понадобятся следующие ингредиенты:

филе куриное – 450 г

шампиньоны - 200 г

лук репчатый – 150 г

сливки (жирность 33%) – 200 г

мука – 20 г

сыр твердый – 100 г

моцарелла – 30 г

соль, перец молотый, паприка – по вкусу

растительное масло для жарки – 2 ч.л.

Лук и грибы нарезаем мелкими кубиками, а куриное филе – небольшими кусочками.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала обжариваем лук примерно 3 минуты. Далее добавляем к луку грибы и продолжаем жарить в течение 6 минут, периодически помешивая.

В конце добавляем куриное филе, солим, перчим, добавляем паприку по вкусу и жарим все вместе еще примерно 8-10 минут, не забывая помешивать. После этого вливаем густые сливки, добавляем муку, хорошо все перемешиваем и тушим еще 2-3 минуты.

Готовую массу раскладываем либо в порционные формочки для запекания, либо в одну большую, а сверху посыпаем все тертым сыром.

"Чтобы получилась идеально красивая сырная корочка - то смешайте 100 г твердого сыра и 30 г моцареллы и присыпьте ими жульен", - советует кулинар.

Запекаем жульен в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут до румяной сырной корочки.

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