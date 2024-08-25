У себя в Instagram победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина поделилась рецептом вкусной, нежной и оригинальной творожной запеканки.

"Самая вкусная запеканка, которую мне готовила мама в детстве", - советует победительница "Мастер Шеф".

Для приготовления творожной запеканки "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

творог 5-9% - 500 г

яйца – 2 шт.

сахар – 60 г

мука – 50 г

сметана - 150 г

цедра одного лимона

сливочное масло – 20 г

корица – 0,5 ч.л.

соль - щепотка

Яйца "Мастер Шеф" Валерия Матрохина разделяет на желтки и белки.

Один желток смешиваем с 1 ст.л. сахара, щепоткой соли, творогом, мукой и перемешиваем до однородности. Из этого теста формируем небольшие шарики, бросаем их в кипящую подсоленную воду и достаем сразу, когда они всплывут.

Второй желток "Мастер Шеф" Валерия Матрохина сбивает с остальным сахаром в пену, затем добавляет сметану, лимонную цедру и корицу. Отдельно в пышную пену взбиваем яичные белки, а затем аккуратно смешиваем их с желточно-сметанной массой.

В форму для запекания, смазанную сливочным маслом, выкладываем отварные творожные шарики, заливаем их яично-сметанной массой и запекаем в разогретой до 160 градусов духовке в течение 20 минут до аппетитной золотистой корочки.

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