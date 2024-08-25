Звезда проекта "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко поделилась самым простым рецептом шарлотки, которую можно готовить с любыми фруктами в качестве начинки.

Суперфиналистка тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как приготовить вкусную и сочную шарлотку за 5 минут, остальную работу сделает духовка.

"Это самый простой рецепт пирога, который я знаю. И вкусно невероятно!", – отметила звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления шарлотки "Мастер Шеф" Алена Московченко взяла следующие ингредиенты:

сметана — 300 г

сахар - 300 г (звезда "Мастер Шеф" использовала тростниковый, но можно брать обычный)

яйца - 3 шт.

мука - 300 г

ванильный сахар - 1 пакетик

соль - щепотка

пищевая сода – 1 ч.л. (ее нужно погасить уксусом)

Для начинки на этот раз звезда "Мастер Шеф" выбрала инжир и сыр дорблю, но этот рецепт шарлотки универсален, поэтому начинку можно брать любую, например, яблоки, сливы, персики или нектарины, сыр можно добавлять, а можно обойтись и без него. Также очень вкусно будет, если добавить в шарлотку орехи.

Сначала в миске "Мастер Шеф" Алена Московченко смешивает до однородности сметану с сахаром, ванильным сахаром и яйцами. Затем добавляем муку с солью и снова перемешиваем тесто до однородности. В конце добавляем соду, погашенную уксусом, и снова хорошо все перемешиваем.

Тесто выливаем в форму диаметром 26 см, сверху вырезаем нарезанный инжир и кусочки сырой дорблю, или любую другую начинку по вашему желанию.

Выпекаем шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке (режим верх/низ конвекция) сперва накрыв фольгой сверху, а когда пирог хорошо поднимется, убираем фольгу и допекаем. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

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