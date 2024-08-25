В Украине велосипедисты, нарушающие действующие правила дорожного движения, могут быть привлечены к административной ответственности. Адвокат и магистр права Евгений Булименко рассказал, обязательно ли на велосипеде должны быть фонарики или фары (и при каких условиях), а также как именно могут наказать велосипедистов-нарушителей.
Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), лица, достигшие 14-летнего возраста, имеют право двигаться по дороге на велосипедах.
Пункт 6.2 ПДД предусматривает, что велосипед должен быть оборудован звуковым сигналом и световозвращателями следующего цвета:
- спереди – белого цвета,
- по бокам – оранжевого цвета,
- сзади – красного цвета.
Для движения в темное время суток и при недостаточной видимости велосипед должен иметь включенный фонарь (фару).
Использование велосипеда с неисправными тормозами, без звукового сигнала или без включенной фары в темноте и недостаточной видимости, а также без световозвращателей запрещено.
Булименко сообщил, что за нарушение указанных правил велосипедист может получить штраф в размере 340 грн. Если велосипедист находился в состоянии опьянения во время правонарушения, штраф возрастет до 680 грн.
В случае, если правонарушение создало аварийную ситуацию, возможны следующие санкции:
- штраф в размере 850 грн, или
- общественные работы сроком от 20 до 40 часов.
Источник: РБК.
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