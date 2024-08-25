В Украине велосипедисты, нарушающие действующие правила дорожного движения, могут быть привлечены к административной ответственности. Адвокат и магистр права Евгений Булименко рассказал, обязательно ли на велосипеде должны быть фонарики или фары (и при каких условиях), а также как именно могут наказать велосипедистов-нарушителей.

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), лица, достигшие 14-летнего возраста, имеют право двигаться по дороге на велосипедах.

Пункт 6.2 ПДД предусматривает, что велосипед должен быть оборудован звуковым сигналом и световозвращателями следующего цвета:

спереди – белого цвета,

по бокам – оранжевого цвета,

сзади – красного цвета.

Для движения в темное время суток и при недостаточной видимости велосипед должен иметь включенный фонарь (фару).

Использование велосипеда с неисправными тормозами, без звукового сигнала или без включенной фары в темноте и недостаточной видимости, а также без световозвращателей запрещено.

Булименко сообщил, что за нарушение указанных правил велосипедист может получить штраф в размере 340 грн. Если велосипедист находился в состоянии опьянения во время правонарушения, штраф возрастет до 680 грн.

В случае, если правонарушение создало аварийную ситуацию, возможны следующие санкции:

штраф в размере 850 грн, или

общественные работы сроком от 20 до 40 часов.

Источник: РБК.

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