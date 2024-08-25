В конце августа 2024 года ожидается период повышенной геомагнитной активности.

Магнитные бури в конце августа 2024 г. не оставят Землю в покое, поэтому метеозависимым стоит знать, какие даты станут самыми тяжелыми.

Благодаря календарю магнитных бурь в августе, чтобы знать, самые опасные дни, когда следует беречь здоровье.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 24-25 августа 2024 опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9.

Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее влияние на людей и технику.

25-27 августа 2024 года - будет сильная магнитная буря, К-индекс 5.

Также сильная магнитная буря ожидается 28 августа 2024 года — умеренная буря, К-индекс 4.

Метеозависимые люди знают не понаслышке, чем угрожают такие энергетические всплески в природе. Особенно это касается чувствительных гипертоников и людей с заболеваниями сосудов и суставов.

Также из рациона следует убрать жирную пищу и почаще проветривать помещение.

Во время магнитных бурь хорошо действуют успокаивающие чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют дать себе свободу в употреблении витамина С.

Алкоголь в эти дни крайне не желателен. Гипертоникам следует пить больше воды.

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