Вместо гречки, риса или овсянки попробуйте приготовить банош – украинская шеф-повар Валентина Кущ поделилась простым и невероятно вкусным рецептом.
"Сегодня делюсь именно своим рецептом (а поверьте, их очень много). Получается вкусно, легче и сытно", - отметила шеф-повар
Чтобы приготовить вкусный банош, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- крупа кукурузная – 80 г
- молоко - 250 г
- сливки – 50 г
- вода - 200 г
- сметана жирная – 1 ст.л.
- соль
- сало (желательно с прослойкой мяса) – 100 г
- лук – 1 шт.
- брынза – 100 г
"Я не варю чисто на сливках, потому что мне очень жирно, но если хотите попробовать более аутентично, то попробуйте только сливки", – советует шеф-повар.
Сало без кожи нарезаем небольшими кубиками, бросаем на холодную сковороду и начинаем жарить, чтобы вытопить жир и подрумянить.
Когда шкварки станут красивого янтарного цвета, выбираем их на тарелку, а на жире на малом огне обжариваем лук, нарезанный кубиками.
Отдельно в сотейник наливаем молоко со сливками и водой, немного подсаливаем и доводим до кипения. Медленно всыпаем кукурузную крупу, постоянно помешивая. Готовим кашу примерно 10 минут до такой консистенции, чтобы она лениво сползала с ложки. После охлаждения банош станет гуще.
"Я люблю, когда он более жидкий, поэтому не вывариваю, как в традиционном рецепте. Обычно его надо варить до тех пор, пока он не соберется в кучу и станет как пластилин", – пояснила шеф-повар.
В конце добавляем в банош ложку жирной сметаны, перемешиваем и подаем со шкварками, жареным луком и кусочками брынзы. По желанию украшаем блюдо мелко нарезанной петрушкой или зеленым луком.
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