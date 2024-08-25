Банош – традиционное украинское блюдо, принадлежащее к гуцульской кухне, это кукурузная каша, которую варят на сливках, молоке или сметане и заправляют шкварками и брынзой.

Вместо гречки, риса или овсянки попробуйте приготовить банош – украинская шеф-повар Валентина Кущ поделилась простым и невероятно вкусным рецептом.

"Сегодня делюсь именно своим рецептом (а поверьте, их очень много). Получается вкусно, легче и сытно", - отметила шеф-повар

Чтобы приготовить вкусный банош, нам понадобятся следующие ингредиенты:

крупа кукурузная – 80 г

молоко - 250 г

сливки – 50 г

вода - 200 г

сметана жирная – 1 ст.л.

соль

сало (желательно с прослойкой мяса) – 100 г

лук – 1 шт.

брынза – 100 г

"Я не варю чисто на сливках, потому что мне очень жирно, но если хотите попробовать более аутентично, то попробуйте только сливки", – советует шеф-повар.

Сало без кожи нарезаем небольшими кубиками, бросаем на холодную сковороду и начинаем жарить, чтобы вытопить жир и подрумянить.

Когда шкварки станут красивого янтарного цвета, выбираем их на тарелку, а на жире на малом огне обжариваем лук, нарезанный кубиками.

Отдельно в сотейник наливаем молоко со сливками и водой, немного подсаливаем и доводим до кипения. Медленно всыпаем кукурузную крупу, постоянно помешивая. Готовим кашу примерно 10 минут до такой консистенции, чтобы она лениво сползала с ложки. После охлаждения банош станет гуще.

"Я люблю, когда он более жидкий, поэтому не вывариваю, как в традиционном рецепте. Обычно его надо варить до тех пор, пока он не соберется в кучу и станет как пластилин", – пояснила шеф-повар.

В конце добавляем в банош ложку жирной сметаны, перемешиваем и подаем со шкварками, жареным луком и кусочками брынзы. По желанию украшаем блюдо мелко нарезанной петрушкой или зеленым луком.

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