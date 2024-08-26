Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить маленькие порционные пиццы на основе картошки – это невероятно вкусно и питательно.
Рецепт очень простой и универсальный, с начинками можно экспериментировать.
Чтобы приготовить картофельные мини-пиццы, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взял следующие ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- колбаса – 70 г
- сыр (моцарелла или другой) – 150 г
- кетчуп – 4 ст.л.
- масло оливковое – 2 ст.л.
- розмарин сухой – 1 ч.л.
- молотый перец – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво хорошо вымывает и целиком отваривает до готовности. Чистить от кожуры не нужно.
Вареный картофель выкладываем на расстоянии друг от друга на противень, застеленный пергаментом. Сверху также накрываем пергаментом и расплющиваем каждую картофелину – это и будут наши основы для пиццы.
Оливковое масло "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает с солью, молотым черным перцем и сухим розмарином. Этой смесью смазываем расплющенный картофель.
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку запекаться до румяной корочки примерно 10-20 минут, в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы картофель был мягким, или хрустящим.
После этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво достает картофель из духовки, смазывает сверху кетчупом, посыпает тертым сыром, добавляет нарезанную колбасу и запекает еще 5-10 минут, чтобы сыр расплавился.
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