Известный щеф-повар, ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обожает блюда из картошки и в этот раз поделился с украинцами еще одним оригинальным рецептом.

Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить маленькие порционные пиццы на основе картошки – это невероятно вкусно и питательно.

Рецепт очень простой и универсальный, с начинками можно экспериментировать.

Чтобы приготовить картофельные мини-пиццы, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взял следующие ингредиенты:

картофель – 4 шт.

колбаса – 70 г

сыр (моцарелла или другой) – 150 г

кетчуп – 4 ст.л.

масло оливковое – 2 ст.л.

розмарин сухой – 1 ч.л.

молотый перец – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво хорошо вымывает и целиком отваривает до готовности. Чистить от кожуры не нужно.

Вареный картофель выкладываем на расстоянии друг от друга на противень, застеленный пергаментом. Сверху также накрываем пергаментом и расплющиваем каждую картофелину – это и будут наши основы для пиццы.

Оливковое масло "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает с солью, молотым черным перцем и сухим розмарином. Этой смесью смазываем расплющенный картофель.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку запекаться до румяной корочки примерно 10-20 минут, в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы картофель был мягким, или хрустящим.

После этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво достает картофель из духовки, смазывает сверху кетчупом, посыпает тертым сыром, добавляет нарезанную колбасу и запекает еще 5-10 минут, чтобы сыр расплавился.

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