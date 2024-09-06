Если вам хочется вкусного домашнего пирога, то обязательно попробуйте этот простой рецепт, в котором сочетаются нежное творожно-ореховое тесто и персики.

На этот раз у себя в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить аппетитный творожно-ореховый пирог, а чтобы было еще вкуснее, добавила в него персики.

"Очень люблю этот пирог. Ароматный, влажный и очень вкусный. А еще готовить очень просто", - рассказала шеф-повар.

Для приготовления творожно-орехового пирога с персиком нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на форму диаметром 27 см):

творог – 300 г

яйца – 4 шт.

сахар – 150 г

масло сливочное – 125 г

ваниль

разрыхлитель - 5 г

миндаль (вкуснее будет, если взять обжаренный) – 150 г

мука – 100 г + 4 ст.л.

миндальная стружка – для декора

персики - 3-4 шт.

К творогу добавляем яйца, сахар, ваниль, разрыхлитель, растопленное сливочное масло и перебиваем все погружным блендером до однородности.

Миндаль вместе с 2 ст.л. муки перебиваем блендером, но не совсем до состояния муки, а так, чтобы маленькие кусочки орехов оставались. Добавляем в творожную массу измельченный миндаль, всыпаем муку и перемешиваем тесто до однородности.

Шеф-повар отметила, что в тесто также можно добавить один нарезанный персик, но желательно немного присыпать кусочки мукой.

В форму для выпечки, немного смазанную маслом и присыпанную мукой, выкладываем тесто. Сверху выкладываем нарезанные ломтиками персики и немного вжимаем их в тесто, по желанию посыпаем пирог миндальными лепестками.

Выпекать творожно-ореховый пирог с персиками нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно один час. После этого даем пирогу 20 минут охладиться и можно доставать из формы.

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