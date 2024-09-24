Многие овощи могут получить второй шанс, узнайте, какие растения можно посадить осенью, чтобы получить ранний урожай.

Одной из главных вещей, о которой следует подумать при посадке осенью, является количество дней до созревания, чтобы получить ранний урожай.

При более слабом освещении и температуре производство займет гораздо больше времени.

Поэтому правильный баланс и предварительное планирование имеют решающее значение для успеха.

Вы можете определить, когда сеять, проверив дату первых заморозков и отсчитав дни созревания.

Что сажать осенью: Выбирайте быстросозревающие сорта, поскольку вегетационные дни у них ограничены.

Рассчитайте время выращивания: добавьте 2–3 недели к сроку созревания, указанному на пакетиках с семенами, чтобы дни были короче и прохладнее.

Итак, какие растения можно посадить осенью, чтобы получить ранний урожай? Листовые овощи будут иметь приоритет над большинством, но есть много других вещей, которые можно выращивать.

Список ниже:

Редис.

Редис предпочитает более прохладную температуру и быстро созревает. Осенние условия идеальны для этих перечных ярких красок. Со сроком созревания 30-60 дней он станет одним из самых быстрых урожаев. Вы также можете есть зелень, которая будет меньше повреждаться насекомыми, когда спадет жара.

Салат, руккола и шпинат.

Существует множество сортов салата, которые можно сеять осенью, на самом деле вы можете выращивать их всю осень и даже зиму, если немного защитить их от мороза. Вы даже можете просто посеять их прямо в компостный мешок.

Просто положите его на ровную поверхность, проделайте несколько дренажных отверстий в дне, а затем вырежьте часть в верхней части.

Высыпьте семена салата и накройте его пластиковым контейнером. Если у вас есть холодный парник, это тоже подойдет. Шпинат и руккола — культуры, которые любят прохладную погоду и предпочитают более низкие температуры. Так что вы, вероятно, обнаружите, что они будут лучше расти.

Отвечая на вопрос, какие растения можно посадить осенью, не забывайте о свекле.

Свеклу можно сажать за 8-10 недель до первых заморозков. Плодоношение занимает некоторое время, но вы можете собирать зелень без проблем. Листья похожи на вкус мангольда, и вы можете собирать их всего за 21 день. Отлично подходит для добавления в суп, жаркое или яйца на завтрак.

Источник: gardendesign.

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