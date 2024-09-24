Сентябрь — идеальное время для посева большого количества семян овощей прямо в почву, чтобы собирать урожай до морозов.

Во многих огородах появляются пробелы, поскольку собирают другие культуры, так почему бы не воспользоваться преимуществами быстрорастущих овощей, которые можно посеять в сентябре, чтобы собирать урожай до морозов.

Вы также можете планировать наперед и сеятьмедленно растущие овощи в сентябре, чтобы собрать урожай весной или летом следующего года.

Существует много вариантов, из которых можно выбирать, чтобы сажать овощи в сентябре.

Что посеять в сентябре, чтобы собирать урожай до морозов?

Многие культуры можно сеять прямо в почву, чтобы обеспечить урожай в течение холодных месяцев, хотя другие предпочитают начинать выращивать в помещении и пересаживать на улицу позже.

Мы подробно рассмотрим, что посеять в сентябре, чтобы собирать урожай до морозов:

1. Чеснок.

Выращивание чеснока занимает много времени, у растения долгий сезон, и его часто высаживают с сентября. Посадка чеснока ранней осенью дает луковицам время развить корни и побеги до наступления зимы, что позволяет им быстро расти, как только температура поднимется весной.

Есть сорта чеснока с твердой и мягкой шейкой , между которыми можно выбирать, причем сорта с твердой шейкой нуждаются в зимнем холоде для формирования луковиц. Просто воткните зубчики в почву или сделайте небольшие лунки с помощью ковша, чтобы поместить в них каждый зубчик. Всегда рекомендуется покупать семена чеснока у надежных компаний, а не выращивать чеснок из чеснока из продуктового магазина .

2. Листовая капуста.

Листовая капуста — быстрорастущий овощ, который сажают осенью, чтобы обеспечить большой урожай в течение всей зимы. Листья богаты витаминами и минералами и могут собираться в течение длительного периода.

Семена листовой капусты можно высевать за 6–8 недель до первых заморозков, либо сразу высевать в почву, либо начинать выращивать в помещении, а затем пересаживать рассаду на открытый воздух, как только она станет достаточно большой для обработки.

Посейте семена на открытом воздухе и вы сможете начать собирать молодые листья в течение 30-40 дней в качестве урожая, который можно срезать и снова выращивать.

Сорт листовой капусты, который производит широкие, гладкие, темно-зеленые листья, которые на вкус сладкие и нежные.

3. Шпинат.

Листья хорошо известны тем, что содержат витамины и антиоксиданты, и выращивать шпинат осенью просто. Быстрорастущий овощ можно сеять прямо в почву в этом месяце, и вы сможете собрать первый урожай листьев шпината менее чем через 30 дней.

Выберите морозостойкий зимний сорт шпината, чтобы посеять его в солнечном месте, и посейте семена на открытом воздухе. Шпинат также отлично подходит для высоких грядок или огорода в контейнерах для овощей . Урожай зимних сортов можно собирать с октября по апрель, собирая по несколько листьев с каждого растения.

4. Репа.

Репа также является быстрорастущим овощем для прохладной погоды, который обычно может быть готов к сбору в качестве молодого урожая примерно через восемь недель или оставлен для созревания до полноразмерных корнеплодов через 10-12 недель. Традиционно, более выносливые виды репы собирают свежими для использования или заготавливают на зиму.

Источник: homesandgardens.

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