Секатор может показаться не самым лучшим инструментом для максимального урожая ягод, но знание того, как осенью обрезать малину, поможет обеспечить обилие сочных плодов на ваших растениях.

Ежегодная обрезка малины может увеличить урожай ягод — иногда вдвое — и поможет создать цветущий, здоровый ягодный участок.

Используйте эти советы и приемы, чтобы осению обрезать малину в нужное время.

Как осенью обрезать малину для максимального урожая:

1. Знайте свои ягоды.

Определение того, как обрезать растения малины, зависит от типа, который вы выращиваете, а иногда и от того, когда вы хотите собирать урожай. Все фиолетовые и черные малины имеют определенный план обрезки. Обрезка красной или желтой малины зависит от того, когда растения плодоносят.

Красная и желтая малина может плодоносить осенью и снова в начале лета следующего года — такие малиновые кусты называются осенними . Они дают большой урожай осенью и меньший урожай следующим летом. Красная и желтая малина также может давать один большой урожай плодов в конце лета или начале осени. Такие малиновые кусты называются летними . Перед тем, как обрезать, узнайте свои ягоды.

2. Правильно рассчитайте время.

Время обрезки малины зависит от типа ягод, которые вы выращиваете. Фиолетовую и черную малину обрезают весной, затем снова после плодоношения и еще раз зимой. Красную и желтую малину обрезают после плодоношения летом и еще раз зимой.

3. Как осенью обрезать малину для максимального урожая? Обязательно обеспечьте достаточно места.

Красная и желтая малина дает все виды новых побегов от своих корней. За пару лет эти ежевики могут создать густые заросли малиновых лоз, что усложнит уход за растениями и сбор урожая. Черная и фиолетовая малина менее склонны к разрастанию. Независимо от того, какой сорт малины вы выращиваете, ограничьте растения рядом, удаляя все лозы, которые вылезают за пределы границы. Острая лопата или роторная фреза удобны для обрезки нежелательных лоз.

4. Содержите малину в чистоте.

Соберите и вывезите все обрезанные побеги и мусор. Удаление обрезков поможет контролировать болезни растений , которые могут поражать малину, такие как антракноз и шпорцевая гниль.

5. Тщательно мульчируйте.

Мульча поможет уменьшить количество сорняков , создавая чистую грядку для посадки малины. Прутья сразу видны на свободной от сорняков грядке малины, что облегчает наблюдение за тем, что вы делаете во время обрезки. Измельченная древесина, шелуха какао или сосновая солома — все это прекрасные материалы для мульчи . Вы даже можете использовать толстый слой скошенной травы.

6. Защитите себя.

Малиновые стебли густо усеяны шипами. Кожаные садовые перчатки в виде перчаток , длинные рукава и брюки помогут защитить вашу кожу. Секатор подойдет для обрезки концов стеблей, но сучкорезы с длинной ручкой необходимы для безопасного доступа к ягодным зарослям и выдергивания мертвых стеблей.

Осенняя красная и желтая малина дает урожай ягод осенью и еще один урожай следующей поздней весной или ранним летом. Начните обрезку зимой, удаляя мертвые побеги . Затем обрежьте побеги, которые плодоносили предыдущей осенью, на четверть их длины. Обрезая плодоносящие побеги, вы поощряете их более обильное плодоношение летом.

Источник: bhg.

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