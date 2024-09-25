Размножение шелковицы для большего урожая— это отличный способ создания новых растений, генетически идентичных родительскому растению, и это увлекательный процесс.
В этом руководстве мы проведем вас через процесс размножения шелковицы черенками для шелковицы для большего урожая.
Как размножить шелковицу для большего урожая С ПОМОЩЬЮ ЧЕРЕНКОВ:
Нарежьте палочки - на каждом черенке должно быть три узла.
Первый срез сделайте в нижней части будущего черенка поперек узла или поперек области, где появляется почка шелковицы.
Отсчитайте три узла и разрежьте палочку.
Оберните верх черенка парафином, но постарайтесь не задевать почки шелковицы.
Теперь, когда у вас есть черенки шелковицы, пришло время их посадить. Вот что нужно сделать:
Подпишите горшки, чтобы не перепутать черенки шелковицы.
Наполните горшки смесью торфа и перлита.
Убедитесь, что почва влажная, но не слишком.
Плотно упакуйте горшки, чтобы не осталось свободных концов шелковицы .
Вставьте черенки в смесь до уровня парафильма.
В каждый горшок поместите по два-три черенка шелковицы.
Поставьте горшки в теплое место.
Поддерживайте среднюю часть почвы влажной, поливая ее раз в одну-две недели.
Мониторинг роста шелковицы - через несколько недель вы должны начать замечать рост.
Источник: dingdongsgarden.
Читайте также:
Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".
Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.
Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.