Если вы заинтересованы в выращивании собственных шелковичных деревьев, вы можете попробовать размножить их черенками.

Размножение шелковицы для большего урожая— это отличный способ создания новых растений, генетически идентичных родительскому растению, и это увлекательный процесс.

В этом руководстве мы проведем вас через процесс размножения шелковицы черенками для шелковицы для большего урожая.

Как размножить шелковицу для большего урожая С ПОМОЩЬЮ ЧЕРЕНКОВ:

Нарежьте палочки - на каждом черенке должно быть три узла.

Первый срез сделайте в нижней части будущего черенка поперек узла или поперек области, где появляется почка шелковицы.

Отсчитайте три узла и разрежьте палочку.

Оберните верх черенка парафином, но постарайтесь не задевать почки шелковицы.

Теперь, когда у вас есть черенки шелковицы, пришло время их посадить. Вот что нужно сделать:

Подпишите горшки, чтобы не перепутать черенки шелковицы.

Наполните горшки смесью торфа и перлита.

Убедитесь, что почва влажная, но не слишком.

Плотно упакуйте горшки, чтобы не осталось свободных концов шелковицы .

Вставьте черенки в смесь до уровня парафильма.

В каждый горшок поместите по два-три черенка шелковицы.

Поставьте горшки в теплое место.

Поддерживайте среднюю часть почвы влажной, поливая ее раз в одну-две недели.

Мониторинг роста шелковицы - через несколько недель вы должны начать замечать рост.

Источник: dingdongsgarden.

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