Для обильного урожая крупных ягод – обрезайте малину правильно, ведь именно осенью это имеет огромное значение для урожая и здоровья растения.

Фермеры поделились секретами хорошего урожая, поэтому здесь вы узнаете, как правильно обрезать малину осенью.

Во время летней обрезки нужно различать побеги, которые плодоносили в прошло сезоне, и новые побеги, которые будут плодоносить, а вот с сортами с осенним плодоношением вы просто срезаете все побеги одним махом.

Как правильно обрезать малину осенью?

Обрезку молодой малины можно проводить двумя способами.

Самый простой вариант ориентирован только на осенний урожай.

Другой вариант дает как осенний урожай, так и летний. Это называется двойной обрезкой и удобно, если у вас мало места и нет возможности выращивать смесь из флориканов (летних) и примокана (осенних) плодоносящих растений.

Не все осенние плодоносящие растения дают двойной урожай малины — ищите сорта, называемые ремонтантными, или летними + осенними плодоносящими.

Только для осеннего урожая малины:

Чтобы правильно обрезать малину осенью, обрежьте все молодые побеги до уровня земли. Работа аккуратная.

Для летнего + осеннего урожая малины (двойной урожай):

Обрежьте все слабые, тонкие побеги.

Обрежьте самые сильные побеги малины примерно на треть. Это те побеги, которые дадут летний урожай. Обрежьте оставшиеся побеги до основания и разместите их в ряду вразброс, чтобы освободить место для следующего урожая осенью.

Когда летний урожай будет закончен, обрежьте эти побеги малины.

Дайте этому процессу несколько сезонов, чтобы малина и секатор нашли ритм.

Если они не дают двойной урожай малины, то, скорее всего, это из-за сорта.

Источник: theenglishgarden.

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