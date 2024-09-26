Осень - это то время года, когда после неумолимой летней жары огородники с удовольствием перекапывают грядки, чтобы повысить урожайность.

Огородники, пора подготовить свой ландшафт к зиме и причем сделать это нужно правильно, узнайте, как правильно перекапывать грядки осенью, чтобы повысить урожайность.

Итак, как правильно перекапывать грядки осенью, чтобы повысить урожайность:

Грядки, которые давали вам свежий урожай всю весну и лето — будь то в земле или на высоких грядках — могут потребовать немного внимания сейчас.

Улучшение почвы и грядок на огороде осенью компостом, органическим удобрением, мульчей или другими добавками отправит их в следующий сезон в лучшей форме.

Покройте свои грядки специальной почвенной смесью или смесью верхнего слоя почвы и внесите ее в существующую почву.

Грядки огорода, которые не будут использоваться вне вегетационного периода, выигрывают от покровной культуры – быстрорастущего однолетнего растения, высаживаемого в конце лета или осенью и запаханного перед посадкой весной.

Это «зеленое удобрение» защищает почву и грядки от эрозии зимой, обеспечивает органическими веществами для улучшения структуры почвы и питательными веществами для улучшения условий роста, подавляет сорняки и обеспечивает среду обитания для полезных насекомых и опылителей – выигрыш со всех сторон.

Если вы думаете о том, чтобы начать перекапывать новую грядку осенью для посадки следующей весной, чтобы повысить урожайность - сейчас самое время действовать.

Вы можете начать с того, чтобы положить картон и мульчу на почву новой грядки, чтобы подавить сорняки, которые могут вырасти; к следующей весне участок должен быть готов к перекопке и посадке.

Источник: gardensofbabylon.

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