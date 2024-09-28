Сбор урожая тыкв в правильное время увеличивает срок хранения, давайте узнаем больше о хранении тыкв после сбора урожая, чтобы они пролежали до весны.
Как хранить урожай тыквы, чтобы они пролежали до весны, узнайте лайфхаки хозяек:
Тыквы хранятся дольше, если вы собираете их, когда они достигают цвета зрелости, а кожура твердая.
Подождите, пока кожура тыквы потеряет свой блеск и станет достаточно твердой, чтобы вы не могли поцарапать ее ногтем.
Вьющиеся усики на части лозы тыквы около тыквы становятся коричневыми и отмирают, когда она полностью созреет, хотя в некоторых случаях они могут продолжать созревать вне лозы.
Срежьте стебель тыквы острым ножом, оставив (8-10 см стебля, прикрепленного к тыкве. Соберите все тыквы до первых заморозков.
Как хранить урожай тыквы до весны:
Вымойте и тщательно высушите тыквы, а затем протрите их слабым раствором отбеливателя, чтобы предотвратить гниение.
Лайфхак от хозяек - сделайте раствор отбеливателя, добавив 2 столовые ложки (20 мл) отбеливателя на 4 л воды. Теперь тыквы готовы к хранению.
Сухие, темные места с температурой 10-16 °C станут идеальным местом для хранения тыкв.
Тыквы, хранящиеся при более высоких температурах, становятся жесткими и волокнистыми и могут пострадать от холода при более низких температурах. Положите тыквы в один слой на тюки сена, картон или деревянные полки.
При желании вы можете повесить их в сетчатые мешки для продуктов. Хранение тыкв на бетоне приводит к гниению.
Правильно хранящиеся тыквы хранятся не менее трех месяцев и могут пролежать до весны и до семи месяцев.
Источник: gardeningknowhow.
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