Когда приходит время собирать и хранить урожай, обратите особое внимание на состояние тыкв, чтобы убедиться, что время пришло.

Сбор урожая тыкв в правильное время увеличивает срок хранения, давайте узнаем больше о хранении тыкв после сбора урожая, чтобы они пролежали до весны.

Как хранить урожай тыквы, чтобы они пролежали до весны, узнайте лайфхаки хозяек:

Тыквы хранятся дольше, если вы собираете их, когда они достигают цвета зрелости, а кожура твердая.

Подождите, пока кожура тыквы потеряет свой блеск и станет достаточно твердой, чтобы вы не могли поцарапать ее ногтем.

Вьющиеся усики на части лозы тыквы около тыквы становятся коричневыми и отмирают, когда она полностью созреет, хотя в некоторых случаях они могут продолжать созревать вне лозы.

Срежьте стебель тыквы острым ножом, оставив (8-10 см стебля, прикрепленного к тыкве. Соберите все тыквы до первых заморозков.

Как хранить урожай тыквы до весны:

Вымойте и тщательно высушите тыквы, а затем протрите их слабым раствором отбеливателя, чтобы предотвратить гниение.

Лайфхак от хозяек - сделайте раствор отбеливателя, добавив 2 столовые ложки (20 мл) отбеливателя на 4 л воды. Теперь тыквы готовы к хранению.

Сухие, темные места с температурой 10-16 °C станут идеальным местом для хранения тыкв.

Тыквы, хранящиеся при более высоких температурах, становятся жесткими и волокнистыми и могут пострадать от холода при более низких температурах. Положите тыквы в один слой на тюки сена, картон или деревянные полки.

При желании вы можете повесить их в сетчатые мешки для продуктов. Хранение тыкв на бетоне приводит к гниению.

Правильно хранящиеся тыквы хранятся не менее трех месяцев и могут пролежать до весны и до семи месяцев.

Источник: gardeningknowhow.

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