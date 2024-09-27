Следующие советы помогут вам заготовить урожай малины на зиму, ведь садовники назвали лучший и простой способ.
Правильный сбор может гарантировать, что вы максимально увеличите количество, качество и эффективность вашей малиновой плантации.
Как заготовить урожай малины на зиму?
Начинайте собирать урожай малины, когда начнут созревать первые ягоды.
Малину собирают, когда цвет становится ярким, а плоды мягкими. Еще одним хорошим показателем является то, что плоды легко отделяются от растения, если их осторожно потянуть.
Заготавливайте малину на зиму правильно. Малину можно хранить в открытой пинте в холодильнике с пониженным содержанием влаги в течение нескольких дней. Если вы хотите хранить ее дольше, вам нужно будет снизить температуру, если это возможно.
В противном случае заморозьте малину в пакетах Ziploc или Tupperware, пригодных для заморозки.
Для наилучшего результата заморозки поместите ягоды малины на противень для печенья в морозильную камеру на час, затем пересыпьте их в пакеты для заморозки.
Как заготовить урожай малины на зиму, лучший способ хранения.
Один из самых простых способов гарантировать, что ваша малина не станет слишком мягкой слишком быстро, — это правильно ее хранить. Положите малину в холодильник и держите ее там, пока не будете готовы ее съесть.
Не мойте ягоды, пока не будете готовы ими насладиться. Держите их максимально сухими, чтобы они не заплесневели слишком быстро.
Источник: extension.
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