Зимой виноградные лозы находятся в состоянии покоя, то есть отдыхают и восстанавливаются, прежде чем их цикл роста возобновится весной с распусканием почек.

Обрезку винограда для щедрого урожая следует проводить каждый год в период покоя, садовники назвали главные правила.

Почки на виноградной лозе дают много плодов, но вам не нужно оставлять их все, чтобы получить полный урожай.

Как обрезать осенью виноград для щедрого урожая:

Каждый сезон покоя, когда приходит время обрезки, выберите несколько самых сильных ветвей, чтобы оставить, а остальные обрежьте.

Обычно садовники выбирают 10–12 хороших ветвей винограда и укорачивают их до четырех или пяти почек на каждой.

Принимая решение о том, какие стебли винограда оставить, обратите внимание на гладкую кору и темный цвет. Чем темнее цвет, тем более морозоустойчивым, как правило, является стебель .

Более длинные стебли винограда дают более крупные грозди, поэтому, если вы выращиваете столовый виноград и хотите получить стандартный, купленный в магазине размер, вы можете подумать об обрезке более коротких.

Ошибки, которых следует избегать при обрезке винограда:

Самая распространенная ошибка домашних виноградарей? Они не удаляют достаточно лоз. Если мысль об агрессивной обрезке виноградных лоз вызывает у вас легкую панику, просто помните, что обрезка означает процветание.

Это может показаться противоречивым, но чем больше вы удалите побегов винограда, тем здоровее будут ваши оставшиеся лозы.

Источник: bhg.

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