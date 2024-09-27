Узнайте, как правильно обрезать вишню осенью, чтобы был хороший урожай, ведь она плохо переносит редкую и радикальную обрезку.

Многие садоводы боятся, что их дерево потеряет жизненную силу после обрезки, поэтому важно знать, как правильно обрезать вишню осенью.

Обрезку можно проводить после сбора урожая вишни, что обычно происходит между началом августа и концом сентября. Обрезка вишни летом сдерживает слишком большой рост, что типично для черешни.

Кроме того, срезы лучше заживают в теплую и сухую погоду, что делает вишню менее восприимчивой к болезням.

Как обрезать вишню осенью?

Обычно для фруктовых деревьев вишня лучше всего растет, если ее обрезать зимой. В идеале вишню обрезают в период с ноября по март.

Многие садоводы боятся, что их вишневое дерево потеряет жизненную силу после обрезки. Лучший способ подготовить дерево к обрезке — это регулярный и правильный уход. Удобряйте свое вишневое дерево весной.

Как обрезать вишневые деревья?

Обрезка вишни чрезвычайно важна, если вы хотите вырастить яркое и обильно плодоносящее дерево.

Насколько тщательно следует проводить обрезку вишни?

Радикальная обрезка вишни стимулирует вегетативный рост, т. е. образование новых побегов и листьев. Это может быть полезно, если дерево вишни почти не производит новых побегов и, следовательно, не дает новой плодовой древесины.

Однако генеративный рост, т. е. образование новых цветов и плодов вишни, также снижается из-за чрезмерной обрезки, и тогда дерево реагирует только образованием большей листовой массы.

Как обрезать вишни?

Выбирайте обрезку вишни в зависимости от силы роста вашего дерева: сильнорастущие деревья обрезаются меньше, чем слаборастущие.

Чем сильнее срез на вишне, тем больше дерево реагирует вегетативным ростом. Это может ухудшить формирование плодов.

Никогда не удаляйте ветку полностью, оставьте пенек (длиной не менее 7 см).

Обрезайте ветки вишни пилой, а не садовыми секаторами или ножницами. Удаляйте целые ветки, а не мелкие веточки.

Не допускайте образования слишком большого количества доминирующих ветвей: укорачивайте ветви, где основной побег значительно сужается.

Источник: plantura.garden.

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