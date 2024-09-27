Прежде чем вы узнаете, нужно ли обрезать клубнику осенью, вам необходимо учесть местный климат.

Включение ухода и обрезки клубники входит в ​​список идей для осеннего огорода позволит вам наслаждаться хорошим урожаем летом без необходимости покупать ее.

Однако прежде чем вы узнаете, как подготовить клубнику к зиме, вам необходимо учесть местный климат.

Нужно ли готовить клубнику к зиме?

Клубника может выживать без защиты, если они находятся на хорошо дренированном участке, но в местах с более низкими температурами им может потребоваться защита.

Хотя клубника довольно вынослива и требует низких температур для перехода в состояние покоя, растения клубники не выдержат заморозков на твердой почве или заболоченных почв.

Как лучше всего подготовить клубнику к зиме?

Прежде чем узнать, нужно ли обрезать клубнику осенью, важно помнить, что лучший способ защитить клубнику от заморозков — это добавить слой мульчи вокруг основания растений после того, как они войдут в состояние покоя. Эта мульча также поможет сохранить влагу, так как клубника не любит заболоченных почв, но любит оставаться влажной.

Для мульчирования клубники лучше всего подходят легкие варианты, такие как солома; после того, как земля замерзнет.

Несколько легких заморозков осенью могут отправить растения клубники в состояние покоя.

Нужно ли обрезать клубнику осенью, узнайте правила максимального урожая?

Не обрезайте июньскую клубнику осенью, потому что в это время начинают развиваться цветочные почки. Аналогично, не обрезайте постоянно плодоносящую или нейтральную по времени суток клубнику осенью, так как она все еще может давать плоды.

Как и когда обрезать кусты клубники?

Хотя обрезать кусты клубники осенью не следует, в течение года есть несколько моментов, когда это необходимо.

Отщипывание цветов. В первый вегетационный период для июньских сортов отщипните все цветочные почки с кустов клубники после посадки (или пересадки при выращивании из семян.

Цветение клубники должно прекратиться к июлю, и ваши растения будут готовы плодоносить в следующем году.

Источник: backyardboss.

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