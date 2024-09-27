Включение ухода и обрезки клубники входит в ​​список идей для осеннего огорода позволит вам наслаждаться хорошим урожаем летом без необходимости покупать ее.

Однако прежде чем вы узнаете, как подготовить клубнику к зиме, вам необходимо учесть местный климат.

Нужно ли готовить клубнику к зиме?

Клубника может выживать без защиты, если они находятся на хорошо дренированном участке, но в местах с более низкими температурами им может потребоваться защита.

Хотя клубника довольно вынослива и требует низких температур для перехода в состояние покоя, растения клубники не выдержат заморозков на твердой почве или заболоченных почв.

Как лучше всего подготовить клубнику к зиме?

Прежде чем узнать, нужно ли обрезать клубнику осенью, важно помнить, что лучший способ защитить клубнику от заморозков — это добавить слой мульчи вокруг основания растений после того, как они войдут в состояние покоя. Эта мульча также поможет сохранить влагу, так как клубника не любит заболоченных почв, но любит оставаться влажной.

клубника

Для мульчирования клубники лучше всего подходят легкие варианты, такие как солома; после того, как земля замерзнет.

Несколько легких заморозков осенью могут отправить растения клубники в состояние покоя.

Нужно ли обрезать клубнику осенью, узнайте правила максимального урожая?

Не обрезайте июньскую клубнику осенью, потому что в это время начинают развиваться цветочные почки. Аналогично, не обрезайте постоянно плодоносящую или нейтральную по времени суток клубнику осенью, так как она все еще может давать плоды.

Как и когда обрезать кусты клубники?

Хотя обрезать кусты клубники осенью не следует, в течение года есть несколько моментов, когда это необходимо.

Отщипывание цветов. В первый вегетационный период для июньских сортов отщипните все цветочные почки с кустов клубники после посадки (или пересадки при выращивании из семян.

Цветение клубники должно прекратиться к июлю, и ваши растения будут готовы плодоносить в следующем году.

Источник: backyardboss.

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