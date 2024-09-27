Эти простые рекомендации, как обрезать косточковые деревья осенью, помогут вам следующем году иметь богатый урожай.

Первым шагом будет обрезка на косточковых деревьях осенью мертвой или больной древесины, слабого роста и веток, которые пересекаются и трутся.

Затем вы можете перейти к прореживанию центра дерева, создавая открытый каркас для лучшей циркуляции воздуха.

Как обрезать косточковые деревья осенью?

Данная процедура помогает предотвратить такие заболевания, как мучнистая роса и бурая гниль, а также способствует созреванию плодов.

На этом этапе для молодых деревьев обрежьте основные ветви примерно на половину прошлогоднего прироста до здоровой почки на внешней/нижней стороне ветки. Это будет способствовать формированию хорошо разнесенного каркаса.

Если косточковые деревья осенью перерастает свое место, удалите 25% более крупных ветвей на 2-летний рост. Оставьте остальную часть дерева нетронутой. В следующем году обрежьте еще 25% дерева.

Таким образом, вы будете управлять общим размером дерева, оставляя 75% прироста, необходимого для плодоношения в следующем году.

Как обрезать косточковые деревья осенью?

Удалите всю мертвую, поврежденную или больную древесину, а также обрежьте все побеги, которые появляются ниже места прививки на одной линии со стволом.

Удалите все побеги, которые кажутся отличными и сильными от других ветвей, так как они не приносят плодов.

Прореживайте, чтобы обеспечить приток воздуха и света, и обрезайте ветви косточковых деревьв осенью, которые идут горизонтально, вниз или пересекаются друг с другом.

В идеале обрезайте дерево в форме бокала для вина или веера и оставляйте около 30 см воздушного пространства вокруг каждой ветки.

Поскольку большинство косточковых плодов плодоносят на побегах и стеблях, которые выросли в прошлом году, важно удалить старый рост, чтобы дать возможность новому росту прорасти и дереву плодоносить в следующем году.

Источник: popeproducts.

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