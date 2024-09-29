Октябрь приносит осеннее равноденствие, возвещающее смену сезонов, ознакомьтесь с календарем огородника на этот месяц.

С туманными утрами и прохладными ночами все еще прекрасное время, чтобы быть в огороде, собирая урожай, узнайте календарь огородника на октябрь 2024 года, чтобы знать, что делать с последним урожаем в 2024 году.

Появился календарь огородника на октябрь 2024 года, вот что нужнно сделать перывм делом в этом месяце.

Сейчас самое время мульчировать грядки. Улучшите почву и защитите корни растений от разрушительного воздействия зимы.

Итак, календарь огородника на октябрь 2024 года:

1 – 3-октября подходит для посева зерновых, сена и кормовых культур. Сажать цветы. Первый день благоприятен для посадки корнеплодов. Последние два дня благоприятны для сбора фасоли, гороха, тыквы, сахарной кукурузы, томатов и других надземных культур.

4-й – 5-й день октября - начните грядки. Благоприятные дни для посадки надземных культур и листовых овощей, таких как салат, капуста, листовая капуста и сельдерей, где климат подходит.

6-й – 8-й день октября - расчищайте и вспахивайте землю, но не сажайте ее.

9 – 10 октября: Высаживайте томаты, горох, фасоль и другие надземные культуры в помещении на севере и на открытом воздухе на юге.

11-й – 12-й день октября. Неблагоприятные дни для посадки. Уничтожить ядовитый плющ, сорняки, расчистить землю, но не сажать.

13-е – 14-е число: Особенно хороши для виноградных культур. Благоприятные дни для посадки надземных культур, где климат подходит.

15-е – 16-е: Бесплодные дни — не сейте.

17-е – 18-е число октября. Хорошие дни для пересадки. Хорошие дни для посадки свеклы, моркови, лука, репы и других морозостойких корнеплодов, где климат подходит.

19-е – 20-е число: Неблагоприятные дни для посадки, семена имеют тенденцию гнить в земле.

21-е – 23-е число октября. Начните грядки и цветники. Хорошие дни для пересадки. Лучшие дни для посадки осеннего картофеля, репы, лука, моркови, свеклы и других корнеплодов, где климат подходит.

24 - 28 октября: Самый бесплодный период, лучше всего подходит для уничтожения вредителей растений или выполнения хозяйственных работ на ферме. Хорошие дни для сбора урожая.

Источник: farmersalmanac.

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