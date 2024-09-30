Многие дачники, стремящиеся получить сочный и большой урожай лука, забывают о важных нюансах, которые могут оказать существенное влияние на результат.

Народные приметы и традиции, передаваемые из поколения в поколение, могут помочь вам получить действительно хороший урожай лука.

Эксперты советуют, что прежде всего следует сосредоточиться на погоде, а не только на календаре. Когда температура стабильно держится в пределах 5-7°C, самое время высаживать лук. На севере Украины эта погода обычно наступает в середине октября, в центральных областях – в конце октября, а на юге – в начале ноября.

Главное – сажать лук за 2-3 недели до наступления стабильных холодов, чтобы он успел укорениться. Опытные садоводы также отмечают, что важно высаживать лук в ясную и сухую погоду. Еще одна рекомендация: сеять на растущую Луну, что положительно повлияет на растение.

При подготовке к посадке следует выбрать здоровые, сухие луковицы без гнили. Перед высадкой их следует обработать защитными средствами для предотвращения болезней. Лук следует высаживать в легкую, питательную и хорошо дренированную почву, на участках, где до этого росли бобовые, помидоры или капуста.

После посадки не забывайте о мульчировании. Слой сухих листьев или хвои поможет защитить растения от заморозков. В случае суровой зимы грядки можно дополнительно укрывать агроволокном или пленкой. Когда весна придет, укрытие снимают, как только почва прогреется.

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