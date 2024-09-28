Эти советы и рекомендации, где лучше хранить урожай, помогут вам извлечь максимум пользы из каждого овоща, чтобы ничего не пропадало зря.

Для многих из нас не редкость собрать выращенные дома фрукты и овощи, выбросить их на нейтральную территорию холодильника, а затем обнаружить, что они испортились, поэтому нужно знать, где лучше хранить урожай.

Попробуйте эти советы о том, где и как лучше хранить урожай, чтобы он дольше сохранялся.

Сразу после сбора урожая занесите его в помещение, а не оставляйте снаружи.

Солнце продолжит дозревать, делая его мягким. Но если вы случайно сорвали урожай слишком рано, солнечное место, например, кухонное окно, терраса или патио, позволит солнцу завершить процесс созревания.

Отвечая на вопрос, где лучше хранить урожай, нужно помнить, что некоторые фрукты и овощи лучше хранить в холодильнике, а другие — при комнатной температуре.

Выберите правильное время для мытья урожая. В целом, лучше не мыть продукты, пока вы не готовы их съесть. В противном случае это может значительно сократить срок их годности.

Фрукты и овощи могут быть очень нежными. Любая "травма" урожая — от ушиба до царапины — может привести к их более быстрому созреванию или гниению.

Если, например, ваш баклажан получил удар, съешьте его в первую очередь. И удалите все «плохие яблоки» из группы, поскольку они действительно могут испортить всю гроздь — один гнилой продукт быстрее заставит гнить другие.

Источник: farmersalmanac.

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