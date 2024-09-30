Опытные садоводы поделились советами, как правильно подкормить ваши деревья в осенний период.
Подкормка яблони. Оптимальное время для внесения удобрений – за 2-3 недели до прогнозируемых заморозков. В Украине это обычно середина октября, а в более теплых регионах – до начала ноября. Осенью яблони нуждаются в калийно-фосфорных удобрениях, поскольку они помогают укрепить корневую систему и повысить морозостойкость. Следует избегать азотных удобрений в этот период, чтобы не стимулировать активный рост перед зимой.
Рекомендуются следующие удобрения:
- Сульфат калия и суперфосфат: по 40 г каждого на 10 литров воды объем на одно дерево.
- Монофосфат калия: 10 г на 10 л воды.
- Древесная зола: 100 г на 10 литров воды.
Подкормка вишни. Как и яблони, вишни следует подкормить до наступления холодов. Лучшие варианты удобрений – это калий сульфат и суперфосфат. Разведите 40 г сульфата калия и 60 г суперфосфата в одном ведре воды. Такая подкормка подходит на одно дерево и обеспечит растение всем необходимым.
Снабдив свои плодовые деревья этими питательными веществами, вы не только подготовите их к зиме, но и заложите фундамент для щедрого урожая следующего сезона!
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