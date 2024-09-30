Осенью виноград нуждается в особом уходе, чтобы выдержать холодные месяцы и в следующем году радовать вас сочными ягодами.

Подготовка винограда к зиме – это важный многоэтапный процесс, который поможет вашему винограднику благополучно перезимовать.

Для начала нужно провести обрезку.



Приступайте к обрезке через 1-2 недели после сбора урожая. Это необходимо для отдыха растения. Лучше всего обрезать в ноябре, когда виноград сбросил листву. Используйте только острые инструменты. Правильное направление среза должно быть ориентировано от глазка, а плодовая стрелка всегда должна быть выше сучка замещения.

Далее этап обработки.

Опрыскивайте виноград 3-5% раствором медного купороса для предотвращения заболеваний. Молодые саженцы нуждаются в 1% растворе. Опрыскивайте не только побеги, но и приствольные круги.

Теперь переходите к подкормке.

Убедитесь, что виноград получает калий и фосфор. Осенью рекомендуется использовать пепел или монокалий фосфат. Эти удобрения можно вносить как в жидком, так и сухом виде, но не забудьте полить растение после внесения.

Особенности полива винограда.

Даже осенью виноград нуждается в обильном поливе, особенно после сбора урожая. Это необходимо для того, чтобы растение легче пережило зиму, ведь оно все еще потребляет влагу.

Укрываем виноград на зиму.

На зиму укрывайте виноград агроволокном или синтепоном. Если дождливая зима, выбирайте синтепон, поскольку агроволокно может намокнуть. Если ваш виноград на обоях его можно прикопать в траншею, засыпав землей на 10-15 см.

Следуя этим простым рекомендациям, вы обеспечите своим виноградникам успешную зимовку и получите обильный урожай следующего сезона!

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