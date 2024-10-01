Посадка лука под зиму – это не просто традиция, но и проверенный способ получить вкусный урожай уже весной.

Чтобы лук успешно перенес зимние холода, важно выбрать правильные сорта.

Существует множество морозостойких видов, которые не боятся ни морозов, ни болезней. О них мы сегодня и поговорим.

Штутгартер Ризен : Этот немецкий сорт отличается высокой урожайностью и нетребовательностью в уходе. Устойчив к заболеваниям и содержит большое количество витамина С. Луковицы крупные и обладают интенсивным ароматом.

Шекспир : Один из самых популярных английских сортов, отличающийся высокими показателями урожайности и морозостойкостью. Луковицы весом 100-120 г имеют идеальную форму и отличный вкус.

Августа : Голландский сорт, отличающийся морозостойкостью и стойкостью к стрелкованию. Луковицы плоскоокруглой формы весят 100-120 г и имеют пикантный вкус.

Булат: Украинский сорт со средней остротой вкуса. Луковицы весом 80-100 г генетически устойчивы к заболеваниям, что делает их особенно привлекательными для выращивания.

Балстар F1 : Ультраранний сорт, который быстро растет и легко переносит морозы. Его луковицы обладают нежным, но слегка острым вкусом.

Радар Этот сорт не только имеет высокий иммунитет к болезням, но и дает большие округлые луковицы весом до 300 г. Сочная и в меру острая.

Сеншуй Эллоу : Японский сорт, известный своей стойкостью к вредителям и болезням. Луковицы больших размеров, до 250 г, очень сочные.

Выбор правильных сортов лука обеспечит вам вкусный и щедрый урожай, так что не медлите и сажайте под зиму!

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