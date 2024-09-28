Хозяйки поделились полезными лайфхаками, как на зиму закрыть урожай арбузов.

Секрет получения суперсладких арбузов заключается в том, чтобы начать воздерживаться от воды примерно за неделю до того, как плод достигнет зрелости, также нужно знать, как на зиму закрыть урожай.

Когда плод лишен воды, сахара полностью концентрируются, что приводит к суперсладким арбузам.

Хранение спелых арбузов. После сбора урожая арбузов осмотрите урожай на предмет трещин. Треснувшие или расколотые арбузы следует использовать немедленно.

Неповрежденные дыни можно хранить при прохладной температуре в течение семи и десяти дней.

После разрезания арбуз можно хранить в холодильнике в герметичном контейнере до пяти дней.

Как на зиму закрыть урожай арбузов:

Консервирование арбуза. Арбуз лучше всего есть свежим и спелым, но есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы сохранить этот сладкий фрукт. Замороженный арбуз отлично подходит для приготовления фруктовых смузи и коктейлей.

Вы также можете использовать замороженный арбуз для приготовления арбузного сорбета или мороженого.

Другие идеи по тому, как на зиму сохранить урожай арбузов, включают перекус семенами, что распространено в других частях света.

Вы также можете приготовить маринованную арбузную корку и арбузное вино, рецепты можно найти в интернете.

Лучший способ есть арбуз — сырой и свежий. Однако вы можете попробовать арбуз в бесчисленном количестве рецептов.

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