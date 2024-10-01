Уход за садом осенью – важная составляющая для получения щедрого урожая в следующем году.

Однако, не все деревья следует высаживать в осенний период.

Опытные садоводы предупреждают, что не стоит высаживать костные деревья в преддверии зимы.

Они отмечают, что многие виды деревьев, таких как черешня, слива, персик, абрикос и даже вишня, не способны адаптироваться к холодам. Эти деревья нуждаются в длительном тепле для укоренения, и когда температура начинает падать, у них просто не хватает времени, чтобы прижиться. В результате саженцы могут погибнуть в условиях зимних морозов.

К счастью, есть и деревья, прекрасно приживающиеся осенью. К примеру, морозостойкие груши и яблони, а также рябина и орех. Эти растения способны выдерживать холод и адаптироваться к изменяющимся погодным условиям.

Среди кустов, которые можно смело высаживать осенью, следует отметить смородину, крыжовник и жимолость. Они тоже отлично адаптируются к холодам и станут надежными обитателями вашего сада.

Подготовка к зиме также включает уход за уже высаженными деревьями. Садоводы рекомендуют срезать сухие ветки, очищать стволы от мха и лишайников. Необходимо подкормить корневую систему фосфором и калием, а перед заморозками обязательно полить растения, чтобы корни не пересохли. Косточковые деревья следует обработать средствами против зимующих вредителей.

Обеспечивая правильный уход осенью, вы закладываете основы для здорового и продуктивного сада в следующем году!

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