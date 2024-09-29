Украинцам дали несколько полезных лайфхаков, как сохранить урожай без электричества и погреба.

С помощью этих лайфхаков, вы тоже можете сохранить свой с трудом полученный урожай без электричества и погреба, чтобы наслаждаться им в предстоящие скудные зимние месяцы.

Итак, как сохранить урожай без электричества и погреба?

Идеальным вариантом конечно же яляется свежее хранение. При правильных условиях ряд свежих овощей и фруктов хранится на удивление долго — без необходимости обработки.

Морковь, капуста, лук, картофель, зимний кабачок и яблоки попадают в эту категорию долгоживущих, которые хранятся от одного до шести месяцев в зависимости от урожая.

Однако правильное хранение имеет важное значение: некоторые продукты лучше всего хранятся в холодных, влажных условиях, в то время как другие сохраняются дольше в прохладных, сухих условиях, таких как гараж.

Все они нуждаются в защите от грызунов. Некоторые сорта хранятся лучше других, и при оценке кандидатов на хранение выбирайте хорошие фрукты и овощи без пятен, сколов и синяков.

Еще одним эффективным способом, как сохранить урожай без электричества и погреба - замораживание.

Морозильник — это чудесное современное изобретение, способное помещать продукты в зону без гниения на месяцы.

Правильная заморозка урожая фруктов и овощей, как правило, сохраняет их цвет, вкус и питательные вещества лучше, чем другие методы консервирования.

Однако не стоит просто бросать в морозильник свежесорванный урожай: чтобы убить бактерии и подавить действие ферментов, изменяющих вкус, овощи должны пройти быструю обработку в кипящей воде, называемую бланшированием, перед тем как их заморозить.

Хорошим споссобом сохранить урожай без электричества и погреба является консервирование.

Шкаф, сверкающий стеклянными банками для консервирования, заполненными урожаем, согревает сердце любой хозяйки.

Независимо от того, наполнены ли они яркими вареными джемами, терпким яблочным пюре или подслащенными грушами, они, кажется, олицетворяют уверенность в себе — и в отличие от замороженных съедобных продуктов, они прекрасно выдержат длительное отключение электроэнергии.

Источник: hobbyfarms.

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