Голубика может стать неотъемлемой частью вашего ежедневного рациона, во всем, от кексов до салатов и блинов, поэтому нужно знать, как получить богатый урожай.

Учитывая эти основные правила, Вы сможете выращивать собственные кусты голубики и даже получить хороший урожай.

Узнайте, как получить богатый урожай голубики, не нанося вреда:

Советы по выращиванию голубики здесь.

Ключ к выращиванию собственных кустов голубики — выбор подходящего сорта для вашей конкретной зоны морозостойкости.

Различные растения голубики и деревья лучше себя чувствуют в своих родных местах, поэтому вам следует дважды проверить их предпочтительные зоны, прежде чем покупать кусты голубики.

Посадка кустов голубики невероятно полезна, но вам следует рассмотреть возможность посадки более одного сорта для получения наилучших результатов урожайности.

Когда перекрестное опыление возможно, ваши растения естественным образом будут производить ягоды более высокого качества.

Совет от профессионалов: выбирайте сорта с перекрывающимися сроками цветения, чтобы продлить общий период плодоношения.

Как получить богатый урожай голубики?

Почва — еще один фактор, влияющий на рост голубики. Она предпочитает почву в кислых диапазонах, а необходимые питательные вещества, такие как железо, теряются, если pH слишком высок. Идеальный диапазон pH почвы для голубики — от 4,5 до 5,5, и вам следует проверить почву перед посадкой, чтобы при необходимости внести изменения.

Убедитесь, что ваши растения получают достаточно воды в течение вегетационного периода.

Кроме того, часто проверяйте почву вокруг кустов голубики, чтобы убедиться, что она влажная, и поливайте по мере необходимости.

Использование правильного удобрения в правильное время имеет решающее значение для надлежащего плодоношения, но кусты голубики чувствительны к чрезмерному удобрению, поэтому вам следует проявлять осторожность.

Поскольку каждое удобрение отличается, обязательно следуйте указаниям на этикетке и поливайте кусты до и после удобрения.

Поскольку стебли с возрастом менее склонны давать плоды, следует удалять несколько самых старых ветвей каждый год. Ежегодная обрезка сохраняет кусты голубики здоровыми и стимулирует рост для следующего сезона роста.

Выращивание собственных кустов голубики бесполезно, если вы не собираете урожай правильно. Знание того, когда их собирать, является первым шагом процесса, но сбор голубики — это уникальный процесс, требующий некоторого мастерства.

Источник: plantmegreen.

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