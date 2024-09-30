В конце лета или осенью, когда клубника перестанет плодоносить, хорошей идеей будет обрезать всю старую листву и удобрить ее для хорошего урожая.

Прежде чем узнать, как правильно сажать клубнику осенью для хорошего урожая, нужно узнать о подготовке.

Обрабатывайте каждое растение клубники индивидуально и хорошо подстригайте его секатором или большими ножницами.

Обрезайте его сразу же около макушки, стараясь не «тянуть» растение, чтобы удалить рост, так как это может ослабить растение в почве.

У клубники довольно поверхностные корни, и иногда их не нужно много времени, чтобы вырвать.

Как правильно сажать клубнику осенью для хорошего урожая?

Шаг 1 — Выберите местоположение для посадки вашей клубники. Выберите солнечное место в вашем саду, которое получает много солнечного света (не менее шести часов в день) и имеет хороший дренаж.

Шаг 2 — Улучшение почвы и посадки для клубники.

Перед посадкой улучшите и обогатите почву с помощью улучшителя почвы и удобрения для растений.

Регулярная подкормка необходима для наилучших результатов от клубничной грядки, старайтесь не просто добавлять немного удобрений при посадке, а затем предполагать, что этого будет достаточно для последующих лет.

Ежегодная подкормка клубники с помощью костной муки или водорослей – значительно увеличит урожайность, а также улучшит качество плодов и здоровье растения.

Подкормка клубники, которую вы добавили во время посадки, быстро израсходуется или вымоется сильным дождем.

Поэтому обязательно пополняйте ее, по крайней мере, ежегодно ранней весной и еще раз ранней осенью после обрезки клубники.

Источник: chrisbowers.

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