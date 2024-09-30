Прежде чем узнать, как правильно сажать клубнику осенью для хорошего урожая, нужно узнать о подготовке.
Обрабатывайте каждое растение клубники индивидуально и хорошо подстригайте его секатором или большими ножницами.
Обрезайте его сразу же около макушки, стараясь не «тянуть» растение, чтобы удалить рост, так как это может ослабить растение в почве.
У клубники довольно поверхностные корни, и иногда их не нужно много времени, чтобы вырвать.
Как правильно сажать клубнику осенью для хорошего урожая?
Шаг 1 — Выберите местоположение для посадки вашей клубники. Выберите солнечное место в вашем саду, которое получает много солнечного света (не менее шести часов в день) и имеет хороший дренаж.
Шаг 2 — Улучшение почвы и посадки для клубники.
Перед посадкой улучшите и обогатите почву с помощью улучшителя почвы и удобрения для растений.
Регулярная подкормка необходима для наилучших результатов от клубничной грядки, старайтесь не просто добавлять немного удобрений при посадке, а затем предполагать, что этого будет достаточно для последующих лет.
Ежегодная подкормка клубники с помощью костной муки или водорослей – значительно увеличит урожайность, а также улучшит качество плодов и здоровье растения.
Подкормка клубники, которую вы добавили во время посадки, быстро израсходуется или вымоется сильным дождем.
Поэтому обязательно пополняйте ее, по крайней мере, ежегодно ранней весной и еще раз ранней осенью после обрезки клубники.
Источник: chrisbowers.
Читайте также:
Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".
Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.
Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.