Если вы хотите вырастить персиковое дерево, нужно знать хитрости садоводов, как правильно посадить персик осенью.

Время посадки плодового дерева может зависеть от типа приобретенного вами дерева — с открытой корневой системой или выращенного в контейнере, — но существуют идеальные и неидеальные периоды для посадки обоих типов.

Как правильно посадить персик осенью:

Посадка в период покоя позволяет дереву сформировать корневую систему до начала вегетационного периода.

Это помогает дереву персика сосредоточить всю свою энергию на развитии корней без необходимости поддержки новой листвы.

Контейнерные персиковые деревья можно сажать в саду круглый год, однако поздняя зима или ранняя весна все равно будут идеальным временем.

Существуют потенциальные проблемы, которые нужно преодолеть, если вы сажаете персиковые деревья летом или осенью.

Персиковые деревья можно сажать осенью, так как в это время года почва теплая и влажная.

Замочите персиковое дерево перед посадкой. Независимо от того, выращивается ли оно в контейнере или с открытой корневой системой , замачивание растений в воде примерно на полчаса поможет снизить риск шока от пересадки.

Также важно подготовить место посадки перед посадкой персика , очистив все сорняки и добавив органические вещества, такие как компост или хорошо перепревший навоз, чтобы повысить плодородность участка.

Заблаговременное рыхление места посадки персика осенью означает, что почва должна быть рыхлой и легче для проникновения корней дерева.

Вам нужно выкопать осенью широкую и глубокую яму, которая будет такой же глубины, как корневой ком персика, и в два раза шире.

Источник: homesandgardens.

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