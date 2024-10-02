Садоводы садоводы озвучили лучшие советы, какие деревья нужно обрезать осенью, чтобы не потерять урожай.

Осенняя обрезка деревьев может оказать огромное влияние на урожай и то, как они будут плодоносить в следующем году.

Обрезка сохраняет плодовые деревья здоровыми, энергичными и сбалансированными и не дает крупным сортам захватить сад. Осень — идеальное время года для обрезки.

Какие деревья и кусты нужно обрезать, чтобы не потерять урожай?

Лиственные растения отступают и отмирают осенью, чтобы сохранить энергию в холодные месяцы.

Небольшая обрезка сейчас поможет кустарникам и деревьям снова стать сильнее – и, будем надеяться, избежать потери ветвей и формы, когда наступят зимние сильные морозы.

Обрезка также позволяет вам удалить любые повреждения или болезни до того, как они распространятся, и привести в порядок размер и форму ваших растений. Кроме того, она пропускает больше света в сад зимой, что пойдет на пользу вашим другим растениям.

Как обрезать плодовые кустарники осенью, чтобы не потерять урожай?

Проредите плодовые кусты (такие как крыжовник, черная смородина и красная смородина), обрезав плодоносящие стебли. Вы также можете обрезать осенью малину с летним плодоношением, когда она закончит плодоношение, обрезав побеги до земли.

Когда обрезать деревья груши и яблони, чтобы не потерять урожай?

Обрезать яблони и груши следует в период покоя, обычно с ноября по март.

Как обрезать деревья груши и яблони зимой?

Удалите мертвые или больные побеги и обрежьте все ветви на деревьях, которые пересекают пути. При обрезке до почки убедитесь, что вы делаете косой срез вниз и в сторону от почки, это необходимо для того, чтобы предотвратить скопление дождя.

Обязательно проверяйте общую форму вашей яблони или груши перед обрезкой дерева.

Вы стремитесь к форме бокала для вина – вы хотите поощрять ветви вдали от основного ствола деревьев, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и снизить вероятность возникновения грибковых инфекций.

Источник: diy.com.

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